Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijos vyriausybė: iš Luvro pavogti aštuoni juvelyriniai dirbiniai

2025-10-19 20:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-19 20:13

Prancūzijos kultūros ministerija pranešė, kad per sekmadienį įvykusį apiplėšimą iš Luvro muziejaus buvo pavogti aštuoni juvelyriniai dirbiniai, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinys, kurį Napoleonas padovanojo savo žmonai imperatorienei Marijai Luizai.

Prancūzijos vyriausybė praneša, kad iš Luvro pavogti aštuoni juvelyriniai dirbiniai (nuotr. Elta)

Prancūzijos kultūros ministerija pranešė, kad per sekmadienį įvykusį apiplėšimą iš Luvro muziejaus buvo pavogti aštuoni juvelyriniai dirbiniai, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinys, kurį Napoleonas padovanojo savo žmonai imperatorienei Marijai Luizai.

REKLAMA
0

„Nusitaikyta į dvi griežtai saugomas vitrinas, pavogti aštuoni neįkainojami kultūros paveldo objektai“, – sakoma ministerijos pareiškime. Jame priduriama, kad devintasis objektas – deimantais ir smaragdais inkrustuota imperatorienės Eugenijos karūna – buvo rasta netoliese, kur ją pametė sprunkantys vagys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau sekmadienį pareigūnai ir šaltiniai informavo, kad įsilaužėliai, su savimi turėję elektrinius įrankius, ištraukiamomis kopėčiomis užlipo į vieną viršutinių Luvro aukštų ir pagrobė neįkainojamus juvelyrinius dirbinius – šiam įžūliam apiplėšimui šviesiu paros metu užteko vos septynių minučių.

REKLAMA
REKLAMA

Pareigūnai nurodė, kad nusikaltėliai buvo patyrę, per įspūdingą vagystę nieko nesužeidė, jų kol kas tebeieškoma. Dėl šios vagystės – jų per pastaruosius mėnesius Prancūzijos muziejuose buvo ne viena – Luvras, kuriame saugomi garsiausi pasaulio meno kūriniai, įskaitant Monos Lizos portretą, buvo uždarytas visai likusiai dienai.

REKLAMA

Ginkluoti kariai patruliavo aikštėje aplink garsiąją Luvro stiklinę piramidę, kuri yra pagrindinis įėjimas į muziejų, o policijos komandos buvo pastebėtos einančios į vidų. Evakuoti lankytojai, turistai ir praeiviai laikėsi atokiau už policijos juostos, o šalia muziejaus esantys keliai buvo uždaryti.

Luvras kadaise buvo Prancūzijos karalių rezidencija, kol 17 a. pabaigoje karalius Liudvikas XIV jo neiškeitė į Versalį. Tai labiausiai lankomas muziejus pasaulyje – pernai jį aplankė 9 mln. žmonių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų