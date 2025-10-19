Prancūzijos vyriausybė: iš Luvro pavogti aštuoni juvelyriniai dirbiniai

„Nusitaikyta į dvi griežtai saugomas vitrinas, pavogti aštuoni neįkainojami kultūros paveldo objektai“, – sakoma ministerijos pareiškime. Jame priduriama, kad devintasis objektas – deimantais ir smaragdais inkrustuota imperatorienės Eugenijos karūna – buvo rasta netoliese, kur ją pametė sprunkantys vagys.
Anksčiau sekmadienį pareigūnai ir šaltiniai informavo, kad įsilaužėliai, su savimi turėję elektrinius įrankius, ištraukiamomis kopėčiomis užlipo į vieną viršutinių Luvro aukštų ir pagrobė neįkainojamus juvelyrinius dirbinius – šiam įžūliam apiplėšimui šviesiu paros metu užteko vos septynių minučių.
Pareigūnai nurodė, kad nusikaltėliai buvo patyrę, per įspūdingą vagystę nieko nesužeidė, jų kol kas tebeieškoma. Dėl šios vagystės – jų per pastaruosius mėnesius Prancūzijos muziejuose buvo ne viena – Luvras, kuriame saugomi garsiausi pasaulio meno kūriniai, įskaitant Monos Lizos portretą, buvo uždarytas visai likusiai dienai.
Ginkluoti kariai patruliavo aikštėje aplink garsiąją Luvro stiklinę piramidę, kuri yra pagrindinis įėjimas į muziejų, o policijos komandos buvo pastebėtos einančios į vidų. Evakuoti lankytojai, turistai ir praeiviai laikėsi atokiau už policijos juostos, o šalia muziejaus esantys keliai buvo uždaryti.
Luvras kadaise buvo Prancūzijos karalių rezidencija, kol 17 a. pabaigoje karalius Liudvikas XIV jo neiškeitė į Versalį. Tai labiausiai lankomas muziejus pasaulyje – pernai jį aplankė 9 mln. žmonių.
