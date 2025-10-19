Prancūzijos ministras: iš Paryžiaus Luvro muziejaus pavogti juvelyriniai dirbiniai yra neįkainojami

Ministras Prancūzijos naujienų kanalams „France Inter“, „France Info“ ir „Le Monde“ sakė, kad „trys ar keturi“ vagys sutelkė dėmesį į du eksponatus parodos salėje „Gallerie d'Apollon“ („Apolono galerija“) ir vos per septynias minutes įvykdė apiplėšimą vidury baltos dienos.
Prancūzijos kultūros ministrė Rachida Dati netrukus pranešė, kad vienas iš pavogtų juvelyrinių dirbinių buvo rastas netoli muziejaus.
„Vienas iš papuošalų buvo rastas netoli Luvro“, – televizijai TF1 sakė ji.
Grandininiais pjūklais ginkluoti plėšikai sekmadienį įsilaužė į Paryžiaus Luvro muziejų ir pagrobė juvelyrinių dirbinių, pranešė keli šaltiniai, todėl lankomiausias pasaulyje muziejus buvo uždarytas visai dienai.
Vagys įsilaužė maždaug 9 val. 30 ar 40 min. vietos (10 val. 30 ar 40 min. Lietuvos) laiku ir pavogė juvelyrinių dirbinių, teigė šaltinis, stebintis bylą, pridurdamas, kad jų vertė vis dar vertinama.
Kitas policijos šaltinis teigė, kad vagys atvažiavo motoroleriu, buvo ginkluoti nedideliais grandiniais pjūklais ir krovininiu liftu pasiekė jiems reikalingą patalpą.
R. Dati anksčiau sekmadienį pranešė apie vagystę iš Paryžiaus Luvro muziejaus.
„Šįryt per Luvro muziejaus atidarymą įvyko apiplėšimas“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ministrė.
„Apie sužeistuosius nepranešama. Esu įvykio vietoje kartu su muziejaus darbuotojais ir policija“, – pridūrė ji.
Luvro muziejus pranešė, kad „dėl išskirtinių priežasčių“ dienai užveriantis duris.
Tačiau naujienų agentūrai AFP susisiekus muziejus atsisakė plačiau komentuoti situaciją.
Luvras, kuris buvo Prancūzijos karalių rezidencija, kol Liudvikas XIV, dar žinomas kaip karalius Saulė, XVII amžiaus pabaigoje jo atsisakė ir iškeitė į Versalį, nuolat įtraukiamas į lankomiausių pasaulio muziejų sąrašą.
Pernai muziejus, kuriame saugomi Prancūzijos karūnos brangakmeniai, sulaukė devynių milijonų lankytojų.
