Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijos ministras: iš Paryžiaus Luvro muziejaus pavogti juvelyriniai dirbiniai yra neįkainojami

2025-10-19 14:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-19 14:37

Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas pareiškė, kad sekmadienį iš Paryžiaus Luvro muziejaus pavogti juvelyriniai dirbiniai yra neįkainojami.

Luvre įvykdytas apiplėšimas (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas pareiškė, kad sekmadienį iš Paryžiaus Luvro muziejaus pavogti juvelyriniai dirbiniai yra neįkainojami.

REKLAMA
1

Ministras Prancūzijos naujienų kanalams „France Inter“, „France Info“ ir „Le Monde“ sakė, kad „trys ar keturi“ vagys sutelkė dėmesį į du eksponatus parodos salėje „Gallerie d'Apollon“ („Apolono galerija“) ir vos per septynias minutes įvykdė apiplėšimą vidury baltos dienos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prancūzijos kultūros ministrė Rachida Dati netrukus pranešė, kad vienas iš pavogtų juvelyrinių dirbinių buvo rastas netoli muziejaus.

REKLAMA
REKLAMA

„Vienas iš papuošalų buvo rastas netoli Luvro“, – televizijai TF1 sakė ji. 

Grandininiais pjūklais ginkluoti plėšikai sekmadienį įsilaužė į Paryžiaus Luvro muziejų ir pagrobė juvelyrinių dirbinių, pranešė keli šaltiniai, todėl lankomiausias pasaulyje muziejus buvo uždarytas visai dienai.

REKLAMA

Vagys įsilaužė maždaug 9 val. 30 ar 40 min. vietos (10 val. 30 ar 40 min. Lietuvos) laiku ir pavogė juvelyrinių dirbinių, teigė šaltinis, stebintis bylą, pridurdamas, kad jų vertė vis dar vertinama.

Kitas policijos šaltinis teigė, kad vagys atvažiavo motoroleriu, buvo ginkluoti nedideliais grandiniais pjūklais ir krovininiu liftu pasiekė jiems reikalingą patalpą. 

REKLAMA
REKLAMA

R. Dati anksčiau sekmadienį pranešė apie vagystę iš Paryžiaus Luvro muziejaus. 

„Šįryt per Luvro muziejaus atidarymą įvyko apiplėšimas“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ministrė. 

„Apie sužeistuosius nepranešama. Esu įvykio vietoje kartu su muziejaus darbuotojais ir policija“, – pridūrė ji.

Luvro muziejus pranešė, kad „dėl išskirtinių priežasčių“ dienai užveriantis duris. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau naujienų agentūrai AFP susisiekus muziejus atsisakė plačiau komentuoti situaciją. 

Luvras, kuris buvo Prancūzijos karalių rezidencija, kol Liudvikas XIV, dar žinomas kaip karalius Saulė, XVII amžiaus pabaigoje jo atsisakė ir iškeitė į Versalį, nuolat įtraukiamas į lankomiausių pasaulio muziejų sąrašą.

Pernai muziejus, kuriame saugomi Prancūzijos karūnos brangakmeniai, sulaukė devynių milijonų lankytojų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų