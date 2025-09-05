Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Anisimova eliminavo Osaką „US Open“ pusfinalyje ir pateko į istoriją

2025-09-05 13:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 13:10

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras. Antrajame moterų vienetų varžybų pusfinalyje amerikietė Amanda Anisimova (WTA-9) per 2 valandas 56 minutes 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3 nugalėjo japonę Naomi Osaką (WTA-24). Mačas baigėsi tik apie 1 val. nakties vietos laiku. Tai buvo jau ketvirta amerikietės pergalė prieš japonę iš tiek pat galimų.

Amanda Anisimova | Scanpix nuotr.

N. Osaka pusfinalį pradėjo geriau (0:2) ir galėjo susikrauti 3 geimų persvarą, bet nerealizavo 3 „break pointų“ pirmaudama 40:0. Ketvirtajame geime A. Anisimova panaikino deficitą, tačiau penktajame vėl pralaimėjo savo padavimų seriją. Aštuntajame geime amerikietė nerealizavo dviejų „break pointų“, o išsigelbėti sugebėjo dešimtajame geime, laimėdama varžovės padavimų seriją (5:5). Pratęsime A. Anisimova startavo itin prastai ir suteikė varžovei 5 „set pointus“ (1:6). 3 savo progas japonė iššvaistė, bet 4-u bandymu nebeklydo.

Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Vėliau A. Anisimova dar du kartus pirmavo po realizuotų „break pointų“, bet ir vėl iš karto iššvaistydavo pranašumą. Vienuoliktajame geime A. Anisimova nerealizavo dviejų „break pointų“ ir tenisininkėms vėl teko žaisti pratęsimą. Šį kartą jau amerikietė startavo galingai (4:0, 6:2), susikūrė 4 „set pointus“ ir realizavo 2-ą iš jų.

Paskutiniame sete lemtingu tapo ketvirtasis geimas, kai A. Anisimova laimėjo varžovės padavimų seriją. N. Osaka devintajame geime dar turėjo porą „break pointų“, bet neišsigelbėjo.

N. Osaka atliko daugiau neatremiamų padavimų (15 prieš 7) ir darė mažiau dvigubų klaidų (1 prieš 6), bet A. Anisimova pasižymėjo 50 neatremtų smūgių, o japonė – 32.

N. Osaka iki šio mačo buvo laimėjusi visus 4 žaistus „Didžiojo kirčio“ turnyrų pusfinalius. Tuo tarpu A. Anisimova tapo pirma moterimi istorijoje, kuri po pralaimėjimo 0:6, 0:6 „Didžiojo kirčio“ turnyre (2025 m. Vimbldono finale) jau kitame tokio paties rango turnyre sugebėjo pasiekti finalą.

Jau aišku, kad A. Anisimova WTA reitinge kils į sau rekordinę – 4-ą – vietą. Finale amerikietės lauks mačas su reitingo lydere Aryna Sabalenka.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

