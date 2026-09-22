Ignalinoje išdalinti Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionato medaliai

Moterų 1,5 km sprinto laisvuoju stiliumi lenktynes laimėjo Eglė Savickaitė. Ji finale aplenkė Ievą Dainytę ir Korneliją Sukovaitę. Tarp vyrų čempionu tapo Andris Draudvila, o sidabras atiteko Matui Gražiui.
Moterų 5 km lenktynėse klasikiniu stiliumi auksą iškovojo I. Dainytė (13:36 min.). Už jos liko E. Savickaitė (14:14) bei Jevgenija Kolga (15:07).
Vyrų 10 km lenktynėse dalyvavo 2 sportininkai. Nugalėjo Oskaras Oškinis (23:54), o antras finišavo A. Draudvila (24:46).
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