LRT taryba konstatavo: Garbačiauskaitė-Budrienė padarė pažeidimą

Tai po posėdžio žurnalistams patvirtino LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Tiesa, šis pažeidimas nėra laikomas šiurkščiu, už kurį būtų galima M. Garbačiauskaitę-Budrienę atleisti iš pareigų.
„Yra skirta, futbolo terminais kalbant, geltonoji kortelė – įspėjimas. Tai nelaikytina šiurkščiu darbo pažeidimu ir atitinkamai visas tas ažiotažas, pasirodęs viešojoje erdvėje, jog Taryba ketina atleisti generalinę direktorę iš tiesų neturėjo jokio pagrindo“, – teigė M. Jurkynas.
Jo teigimu, jeigu LRT taryba fiksuotų pakartotinį M. Garbačiauskaitės-Budrienės pažeidimą per artimiausius 12 mėnesių, būtų svarstoma ją atleisti
„Jeigu per 12 mėnesių LRT generalinė direktorė padarytų tokį patį (pažeidimą – ELTA), darbo sutartis gali būti nutraukta“, – nurodė M. Jurkynas.
Balsavime dalyvavo ne visi Tarybos nariai
LRT tarybos pirmininkas patvirtino, jog posėdyje dalyvavo ne visi tarybos nariai, tačiau tikslių balsavimo rezultatų nesutiko atskleisti.
„Šita informacija nėra atskleidžiama – yra viešinamas tik pats nutarimo projektas“, – nurodė M. Jurkynas.
Tiesa, vėliau LRT tarybos narys Deimantas Jastramskis patvirtino, kad balsavime nedalyvavo 4 Tarybos nariai.
„Fiziškai dalyvavo 11 Tarybos narių, viena Tarybos narė dalyvavo neakivaizdžiai – paliko išankstinį balsą. 4 Tarybos nariai nedalyvavo balsavime – D. Jastramskis, Daiva Daugirdienė, Vita Akstinaitė ir Dainius Žvirdauskas“, – po posėdžio sakė D. Jastramskis.
„Mes keturiese nebalsavome, nes nesutinkame apskritai su šio nutarimo formuluote – ji yra netiksliai sudėliota, paprastai tariant, ir prieštarauja teisės aktams – LRT įstatymui ir Darbo kodeksui“, – po posėdžio sakė D. Jastramskis.
ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra dar birželį buvo nustačiusi pažeidimų dėl LRT viešai skelbiamose programų pirkimų ataskaitose neatskleistų fizinių asmenų – paslaugų tiekėjų – duomenų. Liepos pradžioje LRT taryba vienbalsiai įpareigojo administraciją pašalinti prokuratūros nustatytus pažeidimus ir pateikti paaiškinimą dėl jų priežasčių.
Seimas birželį priėmė LRT įstatymo pataisas, kuriose numatoma, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių balsų dauguma, jei jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, jeigu padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
Dauguma įstatymo pataisų nuostatų įsigalios po kelių metų, bet nauja LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka pradėjo veikti iš karto, kai buvo pasirašytas teisės aktas.