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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ražanauskaitė, Golubeva ir Malinauskaitė triumfavo Lietuvos jojimo trikovės čempionate

2026-09-22 15:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 15:40
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Rugsėjo 19–20 dienomis Butrimonyse vyko 2026 metų Lietuvos jojimo trikovės čempionatas, kuriame raiteliai varžėsi trijose skirtingose rungtyse – dailiojo jojimo, kroso ir konkūro.

LŽSF nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Rugsėjo 19–20 dienomis Butrimonyse vyko 2026 metų Lietuvos jojimo trikovės čempionatas, kuriame raiteliai varžėsi trijose skirtingose rungtyse – dailiojo jojimo, kroso ir konkūro.

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CCN50 rungtyje pergalę iškovojo Runa Ražanauskaitė su Tera. Duetas čempionatą baigė surinkęs 33,2 baudos taško. Šioje rungtyje taip pat startavo Goda Guževičiūtė su Izaak, R. Ražanauskaitė su Kruopa ir Vasarė Kupetytė su Oasis Mirage.

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CCN70 rungtyje nugalėjo Andrėja Golubeva su Toja. Jų galutinis rezultatas – 46,1 baudos taško. Šioje rungtyje taip pat varžėsi Aistė Malinauskaitė su Borbjergs Le Franche, Deimantė Kedienė su Ferrero ir Mauglis bei Evita Zalagaitė su Morfėjus ir Oasis Mirage.

CCN90 rungtyje triumfavo Aistė Malinauskaitė su Koza-Nostra. Duetas visas tris rungtis baigė surinkęs 32,5 baudos taško. Antrąją ir trečiąją vietas šioje rungtyje užėmė Ieva Labenskytė su Kitto ir Roxy. Ketvirtąją vietą iškovojo Karijotas Kardokas su Hemi. Rungtyje taip pat startavo Upė Staselytė su Wall-E.

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