Kesminas apie Tapino išstojimą: „Tai turėtų būti vidiniai reikalai“

Dviejų „Žalgirių“ akistatoje – žiūrovų antplūdis ir kokybė, kurios nesitiki
Lietuvos čempionate ryškiausias mačas vyko sostinėje, kur susitiko Vilniaus ir Kauno „Žalgiriai“. Į 5,067 sirgalius talpinantį stadioną suplūdo net 6,480 žiūrovų, kurie stebėjo dramatišką šeimininkų pergalę rezultatu 3:2.
„Gal kažkiek ir pritempiame sakydami „derbis“, bet atmosfera tikrai buvo derbiška, rungtynės buvo labai geros, – džiaugėsi Kvitkauskas. – Po mačo diskutavome su kolegomis, na, turbūt vienos įspūdingiausių rungtynių Lietuvos futbolo čempionate per visą istoriją.“
Dar kategoriškiau rungtynių kokybę įvertino Kesminas.
„Net ne Lietuvos čempionato lygio futbolas. Žiūri ir galvoji: čia iš tikrųjų Lietuvos lyga? Nesitiki tokios futbolo kokybės“, – teigė komentatorius.
Rungtynės išsiskyrė ne tik futbolu. Didelis susidomėjimas maču reiškė, kad dalis žmonių veiksmą stebėjo ir iš stadiono prieigų – nuo laiptų, tvorų, pastolių ir panašiai.
Ervinui tai priminė Cristiano Ronaldo sukurtą antplūdį, tačiau jis šioje situacijoje įžvelgė ir rūpestį kėlusį aspektą.
„Per ilgąją pertrauką vaikščiojau, žiūri – žmonės net ant kalno kažkur ten pasilipę, – įspūdžiais dalijosi Kvitkauskas. – Panaši situacija, kaip mače su Portugalija, kai buvo Cristiano Ronaldo atvažiavęs. Kažkur ant kalno, kažkas ant laiptų, tvoros, pastolių palipę.
Viskas gerai, kas gerai baigiasi. Žinome, kad sąlygos, jei kažkas nutiktų, nėra įspūdingos kalbant apie avarinius išėjimus ir panašiai.“
Vis dėlto pakili nuotaika Vilniaus klubo stovykloje truko labai trumpai. Vos po kelių dienų „Žalgiris“ patyrė triuškinančią nesėkmę – išvykoje 0:3 nusileido Vilniaus rajono „TransINVEST“ ekipai.
Pergalė prieš kauniečius buvo leidusi vilniečiams vėl tvirčiau kabintis į kovą dėl aukščiausių pozicijų, tačiau kitas mačas dar kartą išryškino pagrindinę komandos sezono problemą.
„Viskuo, kas yra aplink stadioną, „Žalgiris“ rūpinasi labai smagiai. Bet rungtynės po kelių dienų parodė, kad žalgiriečiai šį sezoną tiesiog neišlaiko vienodos linijos, – sakė Kvitkauskas. – Po mačo su kauniečiais „Žalgiris“ kažkiek buvo sugrįžęs į kovą dėl čempionų titulo, tačiau kaip yra „Simpsonų“ filmuke Houmerio tėtis – įeina į barą, kepurę padeda, pasiima ir iškart išeina.“
Po nesėkmės viešoje erdvėje nuskambėjo ir Andriaus Tapino kritika – jis rezultatą pavadino absoliučia gėda bei pareiškė, kad dalis futbolininkų nebegali vilkėti „Žalgirio“ marškinėlių.
Kesmino nuomone, tokia kritika bei sprendimai pirmiausia turėtų būti ištransliuojami klubo viduje. Vis dėlto komentatorius neatmetė, kad viešai aštri komunikacija gali turėti kitą tikslą
„Aš manau, kad čia turėtų būti vidiniai reikalai, – teigė Nerijus. – Jei kažkas neverti marškinėlių – tai tu jų jam ir neduok. Jei žaidėjas nėra vertas žaisti, Andrius Skerla gali jo neįrašyti į protokolą. Viskas paprasta.
Bet galvoju, kad čia gali būti gerai apmąstyti dalykai – kad apie „Žalgirį“ būtų kalbama, kad „Žalgiris“ būtų matomas. Labai normalus klubo PR, noras išlaikyti klubą dėmesio centre.“
Svarbių taškų tuo metu nepavyko pasiimti ir Marijampolės „Sūduvai“, kuri išvykoje su Kauno rajono „Hegelmann“ išsiskyrė lygiosiomis 1:1.
Suvalkijos klubas pergalę iš rankų paleido, kai paskutinėmis rungtynių akimirkomis pažeidė taisykles baudos aikštelėje ir 95-ąją minutę praleido 11 metrų baudinį.
Po šio mačo į pirmąją turnyro lentelės vietą su 51 tašku grįžo Kauno klubas. Marijampoliečiai su 50 taškų žengia antri, „TRANSInvest“ su 45 – treti, o vilniečiai su 44 – ketvirti.
„Sūduvai“ tas pendeliukas su „Hegelmann“ gali kainuoti labai brangiai. Ar tik nebus taip, kad prisiminsime būtent šį įsileistą įvartį vietoje, kurioje jo įsileisti nereikėjo?“ – klausė Kesminas.
Anglijoje – „Brighton“ smūgis čempionams ir vis grėsmingesnis „Man City“
Vienas netikėčiausių „Premier“ lygos turo rezultatų užfiksuotas Braitone, kur šeimininkai net 3:0 sutriuškino Londono „Arsenal“.
Įspūdingą formą demonstruojantis ir „Premier“ lygos trečioje pozicijoje žengiantis „Brighton“ klubas spalio 15 d. namuose, pirmajame UEFA konferencijų lygos ture priims Kauno „Žalgirį“.
„Komentuodamas šias rungtynes sakiau, kad Kauno „Žalgirio“ žaidėjams šio mačo geriau nematyti, – šypsojosi Kesminas. – Ir taip buvo baisu, o dabar dar kai ateina ir sutriuškina Anglijos čempionus... Ir negali sakyti, kad jiems sekėsi. Pats žaidimas, komandinis spaudimas... Gražu žiūrėti.“
Žvelgdamas iš Londono klubo perspektyvos, vieno skaudaus pralaimėjimo komentatorius nesureikšmino.
„Manau, neverta dramatizuoti. Kai būna trejos tokios rungtynės iš ketverių, tuomet taip. Kai vienas toks smuktelėjimas sužaidus penkis turus... Aišku, išvadas pasidaryti reikia, taip būti neturėtų, bet nereikėtų dramatizuoti. Išanalizuoja, susidėlioji akcentus ir viskas“, – teigė Nerijus.
Tuo metu „Manchester City“ savo puolimo potencialą pademonstravo aštuonių įvarčių trileryje – namuose 5:3 įveikė „Sunderland“ futbolininkus.
Kvitkauskui dabartinė Mančesterio komanda palieka gerą įspūdį, nors tiesiogiai lyginti jos su ankstesniu Pepo Guardiolos laikotarpiu jis neskuba.
„Man kol kas labai patinka, aišku, tu negali lyginti su Pepo komanda. Ji yra kažkiek kitokia, idėja ir tie patys žaidėjai kažkiek kitokie“, – sakė Kvitkauskas.
„Panašu, kad adaptacinio laikotarpio jiems nereikia, – pridėjo Kesminas. – Prieš sezoną sakiau, kad 90 proc., jog laimės „Arsenal“, bet žiūrint į dabartinį „Man City“, panašu, kad bus reikalų. Aš nuomonę esu šiek tiek pakeitęs.“
Gerokai niūresnės nuotaikos tvyro „Chelsea“ stovykloje. Xabi Alonso auklėtiniai Londone derbyje išvykoje 0:3 neprilygo „Brentford“ komandai.
„Kol kas labai prasta „Chelsea“ gynyba, pas Xabi Alonso matosi kažkiek nusivylimo, bet čia net nekaltinčiau trenerio, – sakė Kvitkauskas. – Kartais atrodo, kad kai kuriems žaidėjams, ypač gynyboje, reikėtų dar elementarią futbolo abėcėlę paskaityti.
Faktas, kad daug dalykų turi keistis „Chelsea“. Nemanau, jog tai gali pasikeisti per trumpą laiką. Klausimas, ar šie klubo savininkai kentės su treneriu, nes kol kas to nėra įrodę.“
Tačiau pačioje sudėtingiausioje pozicijoje išlieka „Tottenham“. Šiaurės Londono klubas mače su „Aston Villa“ atsiliko net 0:3 ir, nors vėliau sušvelnino rezultatą, pralaimėjo 2:3.
Į rinktinių pertrauką „Tottenham“ žengia su vos dviem taškais bei būdami paskutinėje „Premier“ lygos vietoje.
„Kai žaidi namuose ir pralaiminėji 0:3, tai yra kažkas baisaus... Nežinau, ką dar apie Roberto De Zerbi pasakyti, – žodžių pritrūko Ervinas. – Turbūt, kad kol kas ne vien jį reikia kaltinti, bet ta išmoka, jei strategas būtų atleistas, kalbama apie 50 milijonų, turbūt kažkiek saugo trenerio kėdę.“
Dar aštriau apie Londono ekipą kalbėjo Kesminas.
„Ten viskas yra labai blogai, – pareiškė jis. – Žiūri į pavardes, na, neturėtų taip būti. Jei būtų 10-ti, kaip „Chelsea“, ar 12-ti, kaip „Manchester United“, sakytum, kad dar pusė velnio. Kai komanda penktame ture muša pirmus savo įvarčius, o jie dar nieko neduoda, tai yra tragedija.“
Pergalės skonio nepajuto ir „Manchester United“ klubas, su „Fulham“ sužaidęs lygiosiomis 1:1. Kvitkauskas savo anksčiau išsakytos prognozės dėl Michaelo Carricko ateities neatsisakė.
„Man Utd“ taip pat toliau tragiškai atrodo, kaip ir minėjau – Michaelas Carrickas greitai bus atleistas, skaičiuokite dienas“, – užtikrintai sakė Kvitkauskas.
Madrido derbyje – antausis „Real“ ir diskusijos dėl teisėjo
Ispanijoje centrinėmis turo rungtynėmis tapo Madrido derbis. „Atletico“ namuose 2:1 palaužė „Real“, tačiau po rungtynių daug dėmesio sulaukė ir teisėjo sprendimai.
Jose Mourinho į spaudos konferenciją atsinešė du ant popieriaus atspausdintus epizodus, kuriuose, jo nuomone, „Atletico“ žaidėjams turėjo būti parodytos raudonos kortelės. Visgi vienintelė raudona kortelė buvo parodyta „Real“ gynėjui Deanui Huijsenui.
Kesminas pripažino, kad teisėjavimo kokybė suteikė pagrindo diskusijoms, tačiau jo akimis tai neturėtų užgožti gero „Atletico“ pasirodymo.
„Iš tikrųjų labai geras derbis, galime kalbėti, kad teisėjas neatitiko standartų. Tai turbūt tiesa, bet pačios rungtynės man patiko, – sakė Kesminas. – „Atletico“ savo organizuotumu, savo darbo etika man paliko įspūdį. Jie sulaukė savo šansų, įmušė įvarčius. Vėlgi, galime diskutuoti apie teisėją, bet man šeimininkų žaidimas buvo simpatiškesnis nei „Real“ ekipos.“
Kvitkauskas taip pat akcentavo ryškų komandų nusiteikimo skirtumą bei išskyrė kelis teisėjo sprendimus.
„Taip, „Atletico“ išėjo kaip į derbį, pasiruošę kovai, o „Real“ išėjo kaip į parką pasivaikščioti, galvojo, kad savo talentu laimės, – lygino Ervinas. – Aišku, ten tikrai buvo didžiulė klaida, kad teisėjas Lee neparodė net geltonos kortelės, kai galima diskutuoti apie raudoną. Huijsenui ten visiškai buvo raudona kortelė, sutinku, pačio žaidėjo kvailumas.
Labai prastos dar vienos Viniciaus rungtynės. Toks jausmas, kad jis jose net nedalyvavo. Pasirašė naują kontraktą ir pradingo.“
Madrido ekipai patyrus jau antrąjį pralaimėjimą, pagrindinė konkurentė „Barcelona“ toliau žaidžia lyg ant sparnų. Po 7 turų – 31 pelnytas įvartis ir 21 taškas iš tiek pat galimų.
Kvitkauskas laidoje iškėlė klausimą: ar „Real“ titulo kovoje jau paleido katalonus?
„Tokią „Barcą“ bet kas paleistų, – sakė Kesminas. – Nuomonė subjektyvi, bet pabandykite su ja pasiginčyti – „Barcelona“ šiuo metu žaidžia kosmosą ir yra absoliučiai geriausia pasaulio komanda. Ką ten Raphinha su Yamaliu išdarinėja... Ne tik jie, visa komanda ten fantastiška.
Aišku, ilgame čempionate užtenka 3-4 savaičių, kad viskas apsiverstų aukštyn kojomis. Tiek lentelėje, tiek pačių žaidėjų galvose. Nuo Olimpo kalno veidu į purvą gali nugriūti labai greitai.“
Italijoje laukiame intrigos
Italijos „Serie A“ čempionate centriniu maču tapo „Romos“ ir Milano „Inter“ susitikimas, pasibaigęs lygiosiomis 2:2.
Milano ekipai tai buvo dar vienos rungtynės, kuriose teko lipti iš 0:2 duobės. Visai neseniai „Inter“ iš 0:2 gelbėjosi ir akistatoje su „Napoli“. Tuomet pavyko ištraukti pergalę 3:2.
„Inter“ dabar tokia komanda, kuri kol nepraleidžia dviejų įvarčių, nepradeda žaisti“, – šypsojosi Kesminas.
„Italijoje aš matyčiau intrigą, kaip pas mus Lietuvoje dabar yra, kad sezono pabaigoje bus intriga ir 3-4 komandos pretenduos į titulą, – surimtėjęs sakė Nerijus. – Aišku, taip atrodo dabar, bet neaišku, kaip bus ilgoje distancijoje. „Inter“ patemps, dėl to abejonių nėra, bet klausimas dėl „Romos“, dėl „Lazio“, turbūt savų ambicijų turi ir „Juventus“ ar „AC Milan“, nors startas jų ir nelabai. Tai gali būti vienas įdomesnių čempionatų iš intrigos pusės.“
Šiuo metu „Inter“, „Roma“ ir „Lazio“ turi po 13 taškų, „AC Milan“ – 11, o „Juventus“ – 10.
Lietuvos rinktinė – kada jei ne dabar?
Klubinio futbolo temų maratoną laidos vedėjai užbaigė žvilgsniu į Lietuvos rinktinę, kurios UEFA Tautų lygos D divizione laukia susitikimai su Lichtenšteinu ir Azerbaidžanu.
„Bus įdomu, aišku. Bet aš galvoju, kad jei ne prieš šituos varžovus, tai prieš ką mes dar galime laimėti? – retoriškai klausė Kvitkauskas. – Aišku, žinome, kad lietuviams nėra lengva, kai reikia žaisti pirmu numeriu ir varžovai susispaudžia baudos aikštelėje.“
Visgi Kesminas savo ruožtu nebuvo tikras, kad būsimi varžovai būtinai rinksis vien gilią gynybą.
„Aš manau, kad mes gavome tokią grupę, kur to susispaudimo kaip tik gali ir nebūti. Azerbaidžanas tikrai nežais kaip San Marinas. Lichtenšteinas irgi yra parodęs, kad įmanoma ten kažkokią komandą suburti“, – teigė Kesminas.
Prognozės
Viską laidos duetas tradiciškai vainikavo išsirinkę penkerias intriguojančias rungtynes bei pateikę savo spėjimus joms.
Lichtenšteinas – Lietuva (ketvirtadienis 21.45 val.)
- Kesminas: Lichtenšteinas 0:2 Lietuva
- Kvitkauskas: Lichtenšteinas 0:4 Lietuva
Anglija – Ispanija (šeštadienis 21.45 val.)
- Kesminas: Anglija 1:0 Ispanija
- Kvitkauskas: Anglija 0:1 Ispanija
Lietuva – Azerbaidžanas (sekmadienis 16 val.)
- Kesminas: Lietuva 2:1 Azerbaidžanas
- Kvitkauskas: Lietuva 1:0 Azerbaidžanas
Prancūzija – Italija (spalio 2 d., 21.45 val.)
- Kesminas: Prancūzija 2:0 Italija
- Kvitkauskas: Prancūzija 3:1 Italija
Portugalija – Norvegija (spalio 4 d., 21.45 val.)
- Kesminas: Portugalija 1:1 Norvegija
- Kvitkauskas: Portugalija 2:2 Norvegija
Straipsnį parengė: „UAB Amber Gaming“.
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