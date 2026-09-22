Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: dirbtinis intelektas vis dažniau naudojamas tų, kurie siekia kenkti ir naikinti

2026-09-22 20:18 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-22 20:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Į pasaulio lyderius kreipęsis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pažymėjo, kad dirbtinis intelektas (DI) vis dažniau išnaudojamas kenkėjiškai veiklai.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Į pasaulio lyderius kreipęsis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pažymėjo, kad dirbtinis intelektas (DI) vis dažniau išnaudojamas kenkėjiškai veiklai.

REKLAMA
1

„Kaip visi žinome, dirbtinis intelektas turi milžinišką transformacinį potencialą, ypač ekonomikos srityje. Visi sektoriai, įskaitant gynybos ir saugumo sritis, gali būti iš esmės pakeisti ar net sunaikinti beveik per vieną naktį. Kaip ir bet kuri kita priemonė, dirbtinis intelektas vis dažniau naudojamas tų, kurie siekia kenkti ir naikinti“, – Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje antradienį sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, dezinformacija, užsienio valstybių vykdomas manipuliavimas informacija ir kišimasis, taip pat istorijos klastojimas ardo pasitikėjimą, riboja pilietinę erdvę ir yra nukreipti prieš žurnalistus bei žmogaus teisių gynėjus, dėl to nukenčia žmogaus teisės, demokratija ir saugumas.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidento teigimu, šią riziką dar labiau didina dirbtinio intelekto plėtra.

„Lietuva tvirtai tiki, kad dirbtinio intelekto ateities neturi nulemti autoritarinė kontrolė, technologinis prievartavimas ar piktavališkas duomenų naudojimas. Todėl investuojame į patikimus dirbtinio intelekto pajėgumus, skatiname atsakingą dirbtinio intelekto diegimą ir įgyvendiname Vilniaus konvenciją – pirmąją pasaulyje teisiškai privalomą tarptautinę sutartį dėl dirbtinio intelekto“, – dėstė G. Nausėda.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, 2024 metais Vilniuje pasirašyta Europos Tarybos pagrindų konvencija dėl dirbtinio intelekto ir žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės sutartis.

Šiuo metu sutartį pasirašiusios kiek mažiau nei 20 šalių ir Europos Sąjunga.

„Lietuva kviečia tarptautinę bendruomenę susivienyti ir kartu spręsti svarbius teisinius, etinius bei strateginius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinis intelektas. Net didžiosios technologijų įmonės siunčia įspėjamuosius signalus, kad dirbtinio intelekto kontrolė gali išslysti iš žmonijos rankų, todėl atėjo laikas imtis kolektyvinių veiksmų“, – kalbėjo G. Nausėda.

REKLAMA
REKLAMA

„Kartu turime užtikrinti, kad dirbtinis intelektas tarnautų žmogaus orumui, darniam vystymuisi ir tarptautiniam saugumui, o netaptų nauju nelygybės, manipuliacijos ar konfliktų įrankiu. Bet kokia kaina turime užtikrinti žmogaus atskaitomybę, tarptautinės teisės laikymąsi, taiką ir saugumą“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, daugiau nei dvidešimties šalių lyderiai pirmadienį paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigė, kad pažangiausi DI modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia „rimtą pavojų saugai ir saugumui“. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai DI agentai įveikė apsaugos priemones ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų.

Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai, taip pat Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).

Tačiau DI srityje pirmaujančios šalys, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Jis tebėra atviras norintiems jį paremti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marco Rubio (EPA-ELTA nuotr.)
Motuzas: Kęstutis Budrys vizito JAV metu planuoja susitikti su Rubio

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų