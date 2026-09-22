Nausėda: dirbtinis intelektas vis dažniau naudojamas tų, kurie siekia kenkti ir naikinti

„Kaip visi žinome, dirbtinis intelektas turi milžinišką transformacinį potencialą, ypač ekonomikos srityje. Visi sektoriai, įskaitant gynybos ir saugumo sritis, gali būti iš esmės pakeisti ar net sunaikinti beveik per vieną naktį. Kaip ir bet kuri kita priemonė, dirbtinis intelektas vis dažniau naudojamas tų, kurie siekia kenkti ir naikinti“, – Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje antradienį sakė G. Nausėda.
Pasak jo, dezinformacija, užsienio valstybių vykdomas manipuliavimas informacija ir kišimasis, taip pat istorijos klastojimas ardo pasitikėjimą, riboja pilietinę erdvę ir yra nukreipti prieš žurnalistus bei žmogaus teisių gynėjus, dėl to nukenčia žmogaus teisės, demokratija ir saugumas.
Prezidento teigimu, šią riziką dar labiau didina dirbtinio intelekto plėtra.
„Lietuva tvirtai tiki, kad dirbtinio intelekto ateities neturi nulemti autoritarinė kontrolė, technologinis prievartavimas ar piktavališkas duomenų naudojimas. Todėl investuojame į patikimus dirbtinio intelekto pajėgumus, skatiname atsakingą dirbtinio intelekto diegimą ir įgyvendiname Vilniaus konvenciją – pirmąją pasaulyje teisiškai privalomą tarptautinę sutartį dėl dirbtinio intelekto“, – dėstė G. Nausėda.
Kaip rašė BNS, 2024 metais Vilniuje pasirašyta Europos Tarybos pagrindų konvencija dėl dirbtinio intelekto ir žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės sutartis.
Šiuo metu sutartį pasirašiusios kiek mažiau nei 20 šalių ir Europos Sąjunga.
„Lietuva kviečia tarptautinę bendruomenę susivienyti ir kartu spręsti svarbius teisinius, etinius bei strateginius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinis intelektas. Net didžiosios technologijų įmonės siunčia įspėjamuosius signalus, kad dirbtinio intelekto kontrolė gali išslysti iš žmonijos rankų, todėl atėjo laikas imtis kolektyvinių veiksmų“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Kartu turime užtikrinti, kad dirbtinis intelektas tarnautų žmogaus orumui, darniam vystymuisi ir tarptautiniam saugumui, o netaptų nauju nelygybės, manipuliacijos ar konfliktų įrankiu. Bet kokia kaina turime užtikrinti žmogaus atskaitomybę, tarptautinės teisės laikymąsi, taiką ir saugumą“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, daugiau nei dvidešimties šalių lyderiai pirmadienį paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti.
Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigė, kad pažangiausi DI modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia „rimtą pavojų saugai ir saugumui“. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai DI agentai įveikė apsaugos priemones ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų.
Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai, taip pat Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).
Tačiau DI srityje pirmaujančios šalys, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Jis tebėra atviras norintiems jį paremti.
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