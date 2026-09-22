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Nori uždrausti vienkartines el. cigaretes Lietuvoje: tai padarė jau ir kitos šalys

2026-09-22 17:02 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-22 17:02
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Seimas imasi svarstyti beveik penkių dešimčių parlamentarų siūlymą Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis.

Elektroninės cigaretės (BNS nuotr. koliažas)

Seimas imasi svarstyti beveik penkių dešimčių parlamentarų siūlymą Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis.

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Už tokias Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas po pateikimo antradienį balsavo 70 Seimo narių, prieš buvo vienas, o šeši susilaikė. 

Įvairioms Seimo frakcijoms priklausantys iniciatoriai sako, kad draudimu siekiama mažinti šių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo.

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„Ne visas elektronines cigaretes siūloma uždrausti, o tik vienkartines. Nereikia laukti, kol nuo nikotino priklausoma užaugs nauja karta“, – pristatydamas pataisas sakė jų iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas pabrėžęs, kad šias cigaretes jau uždraudė septynios Europos šalys, pavyzdžiui, kaimyninė Lenkija.

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Pasak jo, 2024 metų tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė Lietuvos mokinių nurodė elektroninių cigarečių panorėję gaunantys lengvai.

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Parlamentaro teigimu, pirmą kartą šiuos rūkalus pabandžiusiųjų amžius vidutiniškai siekia 12,9 metų.

Konservatorė Daiva Ulbinaitė siūlė padidinti baudas ir atimti licencijas, jeigu prekybininkai pradės gudrauti ir atverti landas tokioms cigaretėms, pavyzdžiui, tieks jas kaip USB jungtis: „Nevadins jų elektroninėmis cigaretėmis, o USB.“ 

Liberalas Andrius Bagdonas tvirtino, kad pataisos neišspręs vaikų rūkymo problemos, bei pabrėžė, kad draudimas apribos galimybes tokių cigarečių įsigyti suaugusiesiems.

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Vienkartinė e. cigaretė apibrėžiama kaip e. cigaretė, iš anksto užpildyta skysčiu ir kurios negalima papildyti, nepriklausomai nuo to, ar ji turi įkraunamą bateriją.

Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai e. cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.

Kaip rašė BNS, pirmąkart panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį S. Čaplinsko siūlymas iš jos pašalintas dar kartą.

indeliai.lt

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