Žinomas atlikėjas atsidūrė ligoninėje: paskelbė liūdną žinią

Apie tai pranešė jo atstovas, skelbė variety.com.
Susidūrė su sveikatos problemomis
„Lioneliui buvo atlikta įprasta procedūra dėl prieširdžių virpėjimo (AFib). Gydytojas sakė, kad viskas praėjo puikiai... Lionelis jaučiasi puikiai, tačiau kurį laiką pailsės ir netrukus sugrįš į sceną“, – teigė L. Richie atstovas.
Dėl atlikėjo sveikatos buvo atšaukti trys artimiausi jo koncertai, kuriuos jis turėjo surengti kartu su grupe „Earth, Wind & Fire“. Pasirodymai buvo suplanuoti šeštadienio vakarą San Fransiske, rugsėjo 30-ąją Čikagoje ir spalio 2-ąją Kolambuse, Ohajo valstijoje.
Tiesa, kiti L. Richie koncertai kol kas nėra atšaukti. Spalio 14-ąją Las Vegase esančiame „Encore Theater“ turėtų prasidėti trijų vakarų koncertų serija.
Pastaruoju metu L. Richie sveikata jau ne kartą buvo atsidūrusi dėmesio centre. Buvo atšaukti keli jo pasirodymai, o pats atlikėjas buvo patekęs į ligoninę, tačiau kiekvieną kartą gana greitai grįždavo į sceną.
Birželio 24-ąją, pirmąją bendro turo su „Earth, Wind & Fire“ dieną, dainininkas anksčiau laiko nutraukė koncertą Mineapolyje. Atlikėjas užsiminė, kad jaučiasi apsvaigęs. Vėliau jis atšaukė dar du pasirodymus, tačiau birželio 30-ąją jau sugrįžo į sceną ir nuramino gerbėjus.
Liepos 4-ąją L. Richie socialiniuose tinkluose pasidalijo žinia apie šiltą gerbėjų sutikimą koncertuose Pitsburge ir Detroite. Dainininkas dėkojo už palaikymą ir tikino besijaučiantis gerai.
„Ačiū už kiekvieną žinutę, kiekvieną gerą žodį ir visą jūsų meilę. Jaučiuosi gerai ir esu dėkingas kiekvienam iš jūsų“, – rašė jis.
Tačiau rugpjūčio pabaigoje atlikėjui vėl prireikė medikų pagalbos. Rugpjūčio 29-ąją, po pasirodymo Sent Luise, L. Richie „dėl atsargumo“ pats kreipėsi į ligoninę, pranešė leidinys „People“. Ten jam buvo atlikti širdies tyrimai.
Rugsėjo 2-ąją leidinys pranešė, kad dainininkas jau buvo išrašytas iš ligoninės ir grįžo į Los Andželą.
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