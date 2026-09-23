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TV3 naujienos > Lietuva

Po beveik 10 metų Vokietijoje chirurgas grįžo į Klaipėdą: „Supratau, kad atėjo laikas“

2026-09-23 14:45 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-09-23 14:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL) stiprina abdominalinės chirurgijos komandą – prie jos prisijungė iš Vokietijos su šeima į Lietuvą sugrįžęs gydytojas chirurgas Egidijus Šakalys.

Egidijus Šakalys (ELTA/pranešimo spaudai nuotr.) (tv3.lt koliažas)

Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL) stiprina abdominalinės chirurgijos komandą – prie jos prisijungė iš Vokietijos su šeima į Lietuvą sugrįžęs gydytojas chirurgas Egidijus Šakalys.

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Beveik dešimtmetį Vokietijos gydymo įstaigose dirbęs specialistas į KUL atsiveža tarptautinę profesinę patirtį, platų klinikinį požiūrį ir siekį įgytas žinias pritaikyti Vakarų Lietuvos pacientų labui.

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Mokėsi Lietuvoje ir Vokietijoje

Gydytojas medicinos studijas Lietuvoje baigė 2016 metais, o 2017 metais išvyko į Vokietiją. Šioje šalyje jis baigė chirurgijos rezidentūrą, dirbo keliose ligoninėse ir toliau plėtė savo profesines kompetencijas.

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„Visada norėjau grįžti į Lietuvą. Niekada negalvojau, kad Vokietijoje liksiu visam laikui. Baigęs rezidentūrą ir sukaupęs patirties supratau, kad atėjo laikas grįžti ir tai, ko išmokau, pritaikyti namuose“, – pranešime spaudai sako gydytojas E. Šakalys.

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KUL pokyčiai paskatino rinktis Klaipėdą

Gydytojo teigimu, apsisprendimą profesinę veiklą tęsti KUL sustiprino ligoninėje vykstantys pokyčiai, plėtra ir ambicingi ateities planai.

„Mačiau, kaip sparčiai keičiasi ir tobulėja medicina Klaipėdoje. Per pastarąjį dešimtmetį įvyko labai didelių pokyčių. KUL pritraukia jaunus, perspektyvius specialistus, plečia paslaugas, todėl norėjosi tapti šio proceso dalimi“, – sako chirurgas.

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Šiuo metu E. Šakalys dirba stacionare ir konsultuoja pacientus ambulatoriškai. Gydytojo domėjimosi sritis – viršutinės virškinamojo trakto dalies, skrandžio, dvylikapirštės žarnos, tulžies pūslės ir latakų bei kepenų ligų chirurginis gydymas. Jis taip pat konsultuoja pacientus dėl žarnyno ir kitų pilvo organų ligų, įskaitant onkologines.

„Kol kas mano darbas apima platų spektrą, o ateityje matysime, į kurią sritį susitelksiu labiausiai ir kur galėsiu sukurti didžiausią naudą pacientams“, – sako gydytojas.

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Tarptautinė patirtis – Vakarų Lietuvos pacientams

Dirbdamas Vokietijoje E. Šakalys susidūrė su įvairių tautybių pacientais, bendradarbiavo su skirtingose šalyse profesinę patirtį įgijusiais medikais. Pasak jo, tai leido ne tik sustiprinti klinikinius gebėjimus, bet ir geriau suprasti skirtingus pacientų lūkesčius bei bendravimo kultūrą.

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„Vokietijoje gyvena žmonės iš viso pasaulio, todėl teko pažinti įvairias kultūras, dirbti su labai skirtingais pacientais ir profesionalais. Šią patirtį atsivežu į Klaipėdą“, – sako chirurgas.

Vokiečių kalbą mokantis gydytojas gali konsultuoti ir vokiškai kalbančius pacientus. Tai aktualu Klaipėdai, kurioje gyvena ir lankosi nemažai užsieniečių.

Pasak E. Šakalio, vienas svarbiausių jo profesinių tikslų buvo sukaupti kuo daugiau žinių bei patirties ir jas panaudoti Lietuvoje.

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„Norėjau pamatyti daugiau, išmokti iš skirtingų specialistų ir vėliau teikti kuo geresnes paslaugas Lietuvos žmonėms. Dabar šią patirtį noriu perduoti čia“, – pabrėžia gydytojas.

E. Šakalio sugrįžimas papildo KUL komandą užsienyje vertingos profesinės patirties sukaupusiu specialistu. Ligoninė nuosekliai plečia paslaugų spektrą ir apimtis, stiprina specialistų komandas bei kuria sąlygas medikams profesiškai augti ir savo kompetencijas panaudoti Vakarų Lietuvos pacientų labui.

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