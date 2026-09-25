Netikėtai atšaukiamas garsios atlikėjos koncertas: parduota vos 12 proc. bilietų

Iš pradžių apie atšaukimą pranešta nurodant nuo organizatorių nepriklausančias aplinkybes, tačiau vėliau paaiškėjo tikroji sprendimo priežastis.
Nesulaukė susidomėjimo
Koncertą organizavęs Maksimas Milovanovas Estijos leidiniui „Õhtuleht“ atskleidė, kad renginį teko atšaukti dėl menko bilietų pardavimo.
Pasak jo, likus dviem mėnesiams iki koncerto buvo parduota vos apie 12 proc. salės vietų.
Esant tokiems pardavimams, tokio masto renginio surengti finansiškai neapsimokėjo.
„Tikėjomės, kad publikos susidomėjimas bus gerokai didesnis“, – teigė M. Milovanovas.
Po sprendimo atšaukti koncertą organizatorius atsiprašė žiūrovų už sukeltus nepatogumus.
Bilietus įsigijusiems žmonėms pinigai pradėti grąžinti rugsėjo 8 dieną.
Šis procesas, kaip nurodoma, turėtų tęstis tol, kol bus grąžinti pinigai už visus parduotus bilietus.
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