Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Netikėtai atšaukiamas garsios atlikėjos koncertas: parduota vos 12 proc. bilietų

2026-09-25 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 10:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dainininkės Laimos Vaikulės koncertas, spalio 31 dieną turėjęs vykti Talino koncertų salėje „Alexela“, neįvyks.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)

Dainininkės Laimos Vaikulės koncertas, spalio 31 dieną turėjęs vykti Talino koncertų salėje „Alexela“, neįvyks.

REKLAMA
12

Iš pradžių apie atšaukimą pranešta nurodant nuo organizatorių nepriklausančias aplinkybes, tačiau vėliau paaiškėjo tikroji sprendimo priežastis.

Nesulaukė susidomėjimo

Koncertą organizavęs Maksimas Milovanovas Estijos leidiniui „Õhtuleht“ atskleidė, kad renginį teko atšaukti dėl menko bilietų pardavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, likus dviem mėnesiams iki koncerto buvo parduota vos apie 12 proc. salės vietų.

Esant tokiems pardavimams, tokio masto renginio surengti finansiškai neapsimokėjo.

„Tikėjomės, kad publikos susidomėjimas bus gerokai didesnis“, – teigė M. Milovanovas.

Po sprendimo atšaukti koncertą organizatorius atsiprašė žiūrovų už sukeltus nepatogumus.

Bilietus įsigijusiems žmonėms pinigai pradėti grąžinti rugsėjo 8 dieną.

Šis procesas, kaip nurodoma, turėtų tęstis tol, kol bus grąžinti pinigai už visus parduotus bilietus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
nesistebiu
nesistebiu
2026-09-25 10:31
estai nesidomi,o vietiniai rusai nepalaiko Vaikules pasisakymu spaudoje..stai ir rezultatas
Atsakyti
V. O.
V. O.
2026-09-25 10:40
Koks normalus žmogus gali eiti klausytis suruskėjusios babūnės kacapiškų dainuškų
Atsakyti
jei nezinai
jei nezinai
2026-09-25 11:26
pasiguglink,kokia problema?milijon alych roz,maestro..tiek is atminties pamenu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų