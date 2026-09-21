Jau šį penktadienį Kaune bus tikras sujudimas: laukiama superžvaigždės

Atlikėjo gastrolės „Don‘t Be Dumb World Tour“ sulaukė milžiniško susidomėjimo visoje Europoje ir Jungtinėje Karalystėje – beveik visas koncertų turas jau išparduotas. Anšlaginiai pasirodymai surengti Briuselyje, Amsterdame, Londono „The O2“ arenoje ir kituose didžiuosiuose Europos miestuose. Dėl itin didelės paklausos Lenkijos mieste Lodzėje A$AP Rocky surengė net du išparduotus koncertus.
Atvyksta pasaulinė žvaigždė
Bilietus į A$AP Rocky koncertą galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt
Dieną prieš atlikėjas pasirodys Rygoje, o jau kitą vakarą jo pasaulinio turo šou pasieks Kauną. Po koncerto Lietuvoje gastrolės tęsis Berlyne, Paryžiuje, Prahoje, Budapešte, Zagrebe, Belgrade, Sofijoje ir Atėnuose.
Arenose skamba naujausi kūriniai „Punk Rocky“ bei „Hellicopter“, taip pat didžiausi visos karjeros hitai, tarp jų – „Fashion Killa“, „Praise The Lord (Da Shine)“ ir kiti klausytojų pamėgti kūriniai.
Didelio gerbėjų dėmesio sulaukia ir dar viena su koncertu siejama intriga. Turo metu kartu su A$AP Rocky keliauja jo žmona, pasaulinė muzikos superžvaigždė Rihanna – ji lankėsi koncertuose Briuselyje ir Kopenhagoje, todėl neatmetama galimybė, kad ji gali atvykti ir į Kauną. A$AP Rocky ir Rihanna kartu augina tris vaikus ir yra laikomi viena ryškiausių šiuolaikinės muzikos bei popkultūros porų.
A$AP Rocky, kurio tikrasis vardas Rakim Mayers, yra vienas įtakingiausių savo kartos atlikėjų, kūrėjas, aktorius ir mados ikona. 2011 metais įvykęs jo proveržis žymėjo naują etapą šiuolaikinio hiphopo istorijoje. Šiandien atlikėjo kūryba įvairiose muzikos platformose yra perklausyta daugiau nei 25,7 mlrd. kartų, o jo vaizdo klipai „YouTube“ platformoje surinko daugiau kaip 8,8 mlrd. peržiūrų.
Albumai „LONG.LIVE.A$AP“ ir „AT.LONG.LAST.A$AP“ debiutavo pirmoje JAV „Billboard 200“ topo vietoje. Trečiasis studijinis albumas „TESTING“ sulaukė kritikų pripažinimo, perkopė milijardo perklausų ribą ir pasiekė „iTunes“ topų viršūnes net 16-oje šalių.
Po aštuonerių metų pertraukos pristatytas albumas „DON’T BE DUMB“ pradėjo naują atlikėjo kūrybos etapą. Naujoji programa atskleidžia nuolat kintantį, drąsų ir eksperimentinį A$AP Rocky skambesį, o koncertiniame ture naujausi kūriniai susijungia su svarbiausiais jo karjeros hitais.
Per savo karjerą A$AP Rocky bendradarbiavo su ryškiausiais pasaulinės muzikos vardais, tarp kurių – Rihanna, Kendrick Lamar, Drake, Skepta, Pharrell Williams, J. Cole, Tyler, The Creator, Frank Ocean, Lana Del Rey, Playboi Carti, FKA twigs ir Miguel.
Be muzikos, A$AP Rocky aktyviai veikia mados ir kino industrijose. Jis yra „Ray-Ban“ ir „PUMA“ kūrybos direktorius, bendradarbiavęs su tokiais prekių ženklais kaip „Gucci“, „Chanel“, „Dior“, „Calvin Klein“, „Mercedes-Benz“ ir „Fenty Skin“. Jo įkurta kūrybinė agentūra „AWGE“ prisidėjo prie naujos kartos menininkų iškilimo ir pristatė kolekcijas Paryžiaus mados savaitėje.
2025 metais A$AP Rocky tapo vienu iš „Met Gala“ bendrapirmininkių ir pasirodė dviejuose kino studijos „A24“ filmuose – Spike’o Lee režisuotame „Highest 2 Lowest“ bei Mary Bronstein juostoje „If I Had Legs I’d Kick You“. Atlikėjas taip pat kūrė ir atliko muziką šių filmų garso takeliams.
Koncertą pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.
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