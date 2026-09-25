Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Žilviną Žvagulį užklupo nekasdieniai rūpesčiai: „Dar to gyvenime nebuvo...“

2026-09-25 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Viena mylimiausių ir ilgiausiai gyvuojančių Lietuvos scenos porų – Žilvinas Žvagulis bei Irena Starošaitė – spalio 3 d. kviečia Švedijoje gyvenančius lietuvius ir lietuviškos muzikos gerbėjus į neeilinį gyvo garso vakarą.

Viena mylimiausių ir ilgiausiai gyvuojančių Lietuvos scenos porų – Žilvinas Žvagulis bei Irena Starošaitė – spalio 3 d. kviečia Švedijoje gyvenančius lietuvius ir lietuviškos muzikos gerbėjus į neeilinį gyvo garso vakarą.

REKLAMA
0

Renginys įvyks Švedijoje, „Gravieparken“ erdvėje. Programoje – net trijų dalių koncertas, kuriame skambės populiariausi atlikėjų hitai, publikos jau pamėgtos dainos bei naujausi kūriniai. Organizatoriai žada šiltą atmosferą, kupiną prisiminimų, emocijų ir tikro lietuviško bendrumo jausmo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(62 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žilvinas Žvagulis

Atvyksta su dovanomis

Ruošdamasis šiam pasirodymui, Žilvinas Žvagulis socialiniuose tinkluose pasidalijo humoristiniu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas lyginantis sceninius drabužius:

REKLAMA
REKLAMA

„Dar to gyvenime mano nebuvo. Starošaitė daugiau kaip 2 savaites Argentinoj sėdi, o aš vienas čia. Dar neteko gyvenime lyginti plisuoto sijono, nes ji nespėja grįžti laiku. Bet spalio 3 d. mes atvykstam į Švediją, turėsim didelį 3 dalių koncertą.“

Be muzikinės programos, atlikėjai paruošė ir staigmeną – kiekvienas atvykęs žiūrovas gaus asmeninę dovaną nuo Žvagulių šeimos: gardų mažą šakotį.

„Kiekvienas, kuris ateis į mūsų koncertą, mes kiekvienam vežam ir įteiksim po mažą Žvagulių šakotuką, gausit dovanų.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų