Žilviną Žvagulį užklupo nekasdieniai rūpesčiai: „Dar to gyvenime nebuvo...“

Renginys įvyks Švedijoje, „Gravieparken“ erdvėje. Programoje – net trijų dalių koncertas, kuriame skambės populiariausi atlikėjų hitai, publikos jau pamėgtos dainos bei naujausi kūriniai. Organizatoriai žada šiltą atmosferą, kupiną prisiminimų, emocijų ir tikro lietuviško bendrumo jausmo.
Atvyksta su dovanomis
Ruošdamasis šiam pasirodymui, Žilvinas Žvagulis socialiniuose tinkluose pasidalijo humoristiniu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas lyginantis sceninius drabužius:
„Dar to gyvenime mano nebuvo. Starošaitė daugiau kaip 2 savaites Argentinoj sėdi, o aš vienas čia. Dar neteko gyvenime lyginti plisuoto sijono, nes ji nespėja grįžti laiku. Bet spalio 3 d. mes atvykstam į Švediją, turėsim didelį 3 dalių koncertą.“
Be muzikinės programos, atlikėjai paruošė ir staigmeną – kiekvienas atvykęs žiūrovas gaus asmeninę dovaną nuo Žvagulių šeimos: gardų mažą šakotį.
„Kiekvienas, kuris ateis į mūsų koncertą, mes kiekvienam vežam ir įteiksim po mažą Žvagulių šakotuką, gausit dovanų.“
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