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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis ieško darbuotojų: štai kokią algą siūlo

2026-09-22 15:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 15:47
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Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis socialiniuose tinkluose pasidalijo skelbimu, kuriame pranešama, kad Žvagulių šeimos kepykla ieško komandos pastiprinimo – kepėjų.

Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis socialiniuose tinkluose pasidalijo skelbimu, kuriame pranešama, kad Žvagulių šeimos kepykla ieško komandos pastiprinimo – kepėjų.

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Skelbime nurodoma, kad darbas būtų prekybos miestelyje „Urmas“ Kaune.

Ieško darbuotojų

Kaip nurodoma skelbime, darbo laikas – nuo 9 iki 20 val. Siūlomas darbo grafikas – 3 darbo dienos ir 3 laisvos, tačiau jis gali būti derinamas.

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Darbo aprašymas:

  • Tešlos maišymas
  • Šakočių kepimas
  • Produkcijos paruošimas ir pakavimas
  • Švaros ir tvarkos palaikymas darbo vietoje
  • Žaliavų užsakymas
  • Darbas su kasa
  • Inventorizacijų atlikimas

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Reikalavimai:

  • Gebėjimas dirbti savarankiškai
  • Atsakingumas
  • Punktualumas
  • Atidumas detalėms
  • Patirtis nebūtina – visko apmokysime

Nurodoma, kad įmonė siūlo fiksuotą atlyginimo sumą 1100 eur. į rankas + papildomi priedai nuo iškeptų kilogramų. Taip pat yra galimybė užsidirbti iki 1500 eur. nuo pasiektų rezultatų.

 

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Jo
Jo
2026-09-22 16:42
piskitės patys bukapročiai už 1000 . Nu šiti žvagulių gaigalai silpnapročiai
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ISMINCCIUS
ISMINCCIUS
2026-09-22 16:01
KAS PAS TAVA EIS DIRBTI ,NEBENT TIE PAS KURIUOS VIETOJE SMEGENU ,PJAUTUVAS IR KUJIS
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nu jo
nu jo
2026-09-22 18:33
kažin ar jie patys už tokį atlyginimą dirbtų, durnių ieško...
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