Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis ieško darbuotojų: štai kokią algą siūlo

Skelbime nurodoma, kad darbas būtų prekybos miestelyje „Urmas“ Kaune.
Ieško darbuotojų
Kaip nurodoma skelbime, darbo laikas – nuo 9 iki 20 val. Siūlomas darbo grafikas – 3 darbo dienos ir 3 laisvos, tačiau jis gali būti derinamas.
Darbo aprašymas:
- Tešlos maišymas
- Šakočių kepimas
- Produkcijos paruošimas ir pakavimas
- Švaros ir tvarkos palaikymas darbo vietoje
- Žaliavų užsakymas
- Darbas su kasa
- Inventorizacijų atlikimas
Reikalavimai:
- Gebėjimas dirbti savarankiškai
- Atsakingumas
- Punktualumas
- Atidumas detalėms
- Patirtis nebūtina – visko apmokysime
Nurodoma, kad įmonė siūlo fiksuotą atlyginimo sumą 1100 eur. į rankas + papildomi priedai nuo iškeptų kilogramų. Taip pat yra galimybė užsidirbti iki 1500 eur. nuo pasiektų rezultatų.
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