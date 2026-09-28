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Išvydę su kuo viešumoje pasirodė Edmundas Kučinskas, negalėjo atitraukti akių: „Va čia tai...“

2026-09-28 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 16:25
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Populiarioje vaizdo įrašų platformoje „TikTok“ tikra sensacija tapo estrados legendos Edmundo Kučinsko pasidalintas vaizdo įrašas. Jame dainininkas scenoje pasirodė ne vienas, o kartu su savo broliu Rimvydu.

Edmundas Kučinskas (nuotr. tv3 fotokoliažas, nuotr. pranešimo spaudai, nuotr.stop kadras)
GALERIJA (6)

Populiarioje vaizdo įrašų platformoje „TikTok“ tikra sensacija tapo estrados legendos Edmundo Kučinsko pasidalintas vaizdo įrašas. Jame dainininkas scenoje pasirodė ne vienas, o kartu su savo broliu Rimvydu.

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Internautus pakerėjo ne tik brolių atlikta daina „Ar gali būti kitaip“, bet ir jų stulbinantis panašumas.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edmundas Kučinskas dalijasi atostogų kadrais

Scenoje abu vyrai dainavo susiderinę iki smulkmenų – pasipuošę vienodais ryškiai raudonais kostiumais ir baltais marškiniais.

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Internautų reakcijos

Po paviešintu vaizdo įrašu akimirksniu nusidriekė šimtai entuziastingų komentarų. Dalis gerbėjų tiesiog gėrėjosi išskirtiniu pasirodymu, o kiti net nesugebėjo atskirti, kuris iš jų yra garsusis dainininkas:

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„Tiesiog neįtikėtina“;

„Abu broliai, labai gražu“;

„Va čia tai varo Kučinskai“;

„Niekas to nepakartos per dešimtmečius, ačiū“;

„Čia tai bent užvedantis atlikimas, šaunūs broliukai“;

„Neatskirčiau, kur Edmundas, o kur brolis“.

Keletas komentatorių pasidalijo ir asmeniniais prisiminimais bei pastebėjimais: „Jo brolis buvo mano kūno kultūros mokytojas, jėga“, – rašė vienas vartotojas.

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Kitas juokavo apie stulbinančias brolių išvaizdos detales: „Kokie panašūs, atskiriu tik iš ausų“.

Stulbinanti brolių išvaizdos ir balso darna kai kuriems net sukėlė abejonių, ar tai nėra modernių technologijų pokštas.

„Nuo kada jie tapo du dvyniai? Nuolat buvo tik vienas. Čia turbūt sukūrė dirbtinis intelektas“, – stebėjosi viena internautė, tačiau kita jai greitai atsakė: „Visada Edmundas turėjo brolį“.

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@edmundas.kucinskas Ar gali būti kitaip? 🎶 #edmundaskucinskas #kucinskas #lietuviskamuzika #muzika #kartu ♬ Originalus garsas - Edmundas Kučinskas

„Brolis – mano koncertų slaptas ginklas“

Kiek anksčiau birželį mylimas šalies dainininkas Edmundas Kučinskas socialiniame tinkle jau buvo pasidalijęs jautriu įrašu, skirtu broliui Rimvydui. Tai atskleidė, koks svarbus vaidmuo jo pasirodymuose tenka broliui.

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E. Kučinskas atviravo, kad koncertuose Rimvydas tampa tikru slaptu ginklu, pelnančiu ypač šiltą publikos palaikymą:

„Rimvydas jau daug metų yra mano koncertų slaptas ginklas. Aš būnu afišoje, o jis – siurprizas publikai, kuri jį priima taip šiltai, kad kartais pasijuntu kaip svečias savo paties koncerte. Tad kas žino, jei brolis būtų pasirinkęs profesionalaus dainininko kelią, gal aš dabar būčiau žinomas kaip „jo brolis, kuris irgi dainuoja“. Jei abejojate tokiu scenarijumi, paklausykite, kaip Rimvydas atlieka savo kūrybos dainą. Broli, ačiū, kad esi šalia gyvenime ir scenoje“, – jautriai dėkojo dainininkas.

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