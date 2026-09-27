Po skandalingo Monikos Katunskytės koncerto – nauji vaizdai: štai kaip scenoje pasirodė dabar

„TikTok“ jais pasidalijo žiūrovai.
Naujausias koncertas
Viename jų galima matyti M. Katunskytę, koncertuojančią kartu su scenos partneriu Aidu Maniku. Vaizdo įraše jie atlieka dainą, pavadinimu „Dar širdyje ne sutema“.
Sprendžiant iš vaizdo įrašo prierašo, akimirka užfiksuota iš koncerto Gėluvoje, apie kurį M. Katunskytė buvo paskelbusi kiek seniau.
Jis vyko rugsėjo 26-ąją.
@liepsnike #Gėluva #raseiniųrajonas #aidasmanikas #monikakatunskytė #singingduet ♬ Originalus garsas - 🔥𝕷𝖎𝖊𝖕𝖘𝖓𝖎𝖐ė🔥
Sukėlė kalbas apie neblaivumą
Primename, kad praėjusią savaitę socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.
Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi.
„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius.
Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos susisiekė su baro „Drevernos Lagūna“ savininke Raimonda Narvydiene. Jos teigimu, M. Katunskytė išties buvo neblaivi.
„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – teigė ji.
@rimgardaw ♬ Originalus garsas - rimgardaw
Po paviešintu vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos.
„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas.
„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas.
„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Katunskyte, moteris neigė, jog į sceną lipo neblaivi.
„Baro savininkė nenorėjo mokėti pinigų, teigė, jog mano garsistas neapsirengęs. Aš galėjau pūsti, nevartoju jau virš metų. Absurdas. Ar suvokiat, kaip man jaustis?“ – raštu atsiųstame komentare teigė M. Katunskytė.
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