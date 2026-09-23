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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Peržiūrėjus Katunskytės vaizdo įrašą Vyteniui užkliuvo 1 skaudi detalė: „Niekaip nesuprantu...“

2026-09-23 11:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 11:55
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Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau moters elgesys jame sukėlė klausimų. Paaiškėjo, kad atlikėja į sceną išties galimai lipo neblaivi, tačiau pati moteris tokias kalbas neigė ir teigė, kad jau metus laiko nevartoja alkoholio. Netrukus į šį skandalą suragavo ir atlikėjas bei plaukų stilistas Vytenis Partikas.

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau moters elgesys jame sukėlė klausimų. Paaiškėjo, kad atlikėja į sceną išties galimai lipo neblaivi, tačiau pati moteris tokias kalbas neigė ir teigė, kad jau metus laiko nevartoja alkoholio. Netrukus į šį skandalą suragavo ir atlikėjas bei plaukų stilistas Vytenis Partikas.

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Savo mintis jis išdėstė instagramo istorijoje, o įrašais sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Katunskytė

Sureagavo į skandalą

„Nieko nenoriu nė smerkti, nė teisinti. Tiesiog situacija negraži ir iš baro savininkės pusės. Apie ką ir kalbėjau – pasidarė sau reklamą. Ir galbūt sugadino kito žmogaus gyvenimą. Protinga savininkė tiesiog iš karto būtų neleidusi eiti dainuoti ir nutraukusi pasirodymą dar neišeinant. Kaip ir gitaristas, kuris leido dainuoti, jei matė, kad žmogui prastai. Kas per žmonės. Mes nežinome tikrų aplinkybių ir priežasties, dėl ko taip įvyko. Lengviausia menkinti žmogų. Apart padėdami ir ištiesdami pagalbos ranką. Kur dingo žmogiškumas?“, – klausė Vytenis.

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Vytenis neslėpė, kad jį stebina toks skubus žmogaus smerkimas, neįvertinus visų aplinkybių: „Kol nebus įrodytas girtumas, mes negalime daug ko sakyti. Bet visa tai tik šmeižtas būtų. Vaizdo medžiaga neįrodo žmogaus neblaivumo. Būsena gali būti nuo daug faktorių ir priežasčių tokia. O jei ir buvo, kaip komentuoja, ar reikia žmogų pasmerkti? Juk mes nežinome tikros priežasties, kas lėmė, kad taip nutiko...

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Kur dingsta visa moralė ir pagalba žmogui – niekaip nesuprantu. Kur dingsta visi artimi kolegos ir draugai? Tyli po šluota, pasislėpę. Kaip taip, tai kokia nuostabi, kokia faina, kokia gera. Atsitikus bėdai dar daugiau šmeižia arba tyli. Už kitus kolegas net gėda buvo, kurie dalinosi. Kiek mes visi žinome, kas vyksta užkulisiuose ir kokioje stadijoje kiti lipa į sceną, bet savęs nemato, svarbu kitą mato.“

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Naujienų portalui tv3.lt V. Partikas pabrėžė, jog jam gaila atlikėjos. „Reikia ir palaikymo, o ne tik varymo ir purvo drabstymo. Man gaila jos ir labai. Toks nužmogėjimas ir puolimas iš visų kampų, o palaikymo jokio, nulis. Jai ir taip psichologiškai sunku labai“, – pabrėžė vyras.

Primename, kad sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.

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Prabilo restorano savininkė

Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi. 

„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius. 

Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos susisiekė su baro „Drevernos Lagūna“ savininke Raimonda Narvydiene. Jos teigimu, M. Katunskytė išties buvo neblaivi. 

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„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – teigė ji.

@rimgardaw

♬ Originalus garsas - rimgardaw

Po paviešintu vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos. 

„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas. 

„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas. 

„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Katunskyte, moteris neigė, jog į sceną lipo neblaivi. 

„Baro savininkė nenorėjo mokėti pinigų, teigė, jog mano garsistas neapsirengęs. Aš galėjau pūsti, nevartoju jau virš metų. Absurdas. Ar suvokiat, kaip man jaustis?“ – raštu atsiųstame komentare teigė M. Katunskytė.

 

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Siaip tai
Siaip tai
2026-09-23 12:04
Reikejo kviesti policija. Butu i alkotesteri priputusi ir nereiketu dabar visokiems alia ekspertas reiksti nuomoniu:)))
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Čia
Čia
2026-09-23 12:10
Tas nevyriškas mėgina naują amplua? Juokų karaliai pasipylė – tuoj visi taps psichologais, nors patys apsidirbę iki ausų...
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O
O
2026-09-23 12:25
ir dar komentaras iš dirbtinių papų ir dantų savininko!
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