Po skandalingo koncerto prabilo Monika Katunskytė: atsakė, ar dainavo neblaivi

Į šią situaciją sureagavo ir pati atlikėja.
Pasisakė pati dainininkė
„Baro savininkė nenorėjo mokėti pinigų, teigė, jog mano garsistas neapsirengęs. Aš galėjau pūsti, nevartoju jau virš metų. Absurdas. Ar suvokiat, kaip man jaustis?“ – raštu atsiųstame komentare teigė M. Katunskytė.
Vėliau Monika naujienų portalui tv3.lt patikino, kad konflikto su baro savininke neturėjo, bet ši nenorėjo mokėti pinigų.
„Ne, neturėjau. [Nenorėjo sumokėti pinigų – aut. past.], garsistui paprašiau sumokėti. Ji atėjusi rėkė, šaukė. Aš esu šoke“, – komentavo ji.
Portalui „15min“ baro savininkė Raimonda Narvydienė buvo užsiminusi apie pokalbį su M. Katunskyte dėl atsiskaitymo.
„Ji pasakė – atsiskaitome. Aš sakau – tu rimtai, tu nori, kad aš atsiskaityčiau, už ką? Pokalbis baigėsi“, – teigė ji.
Ėmė plisti vaizdo įrašas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.
Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi.
„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius.
Naujienų portalui tv3.lt „Drevernos Lagūna“ savininkė R. Narvydienė teigė, kad M. Katunskytė išties buvo neblaivi.
„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – sakė ji.
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Po paviešintu vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos.
„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas.
„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas.
„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.
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