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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išplitus raudonuoti verčiančiam Monikos Katunskytės vaizdo įrašui – jos partnerio reakcija

2026-09-21 15:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 15:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau moters elgesys jame sukėlė klausimų, o baro savininkė teigė, kad atlikėja į sceną lipo neblaivi. Kilus skandalui pasisakė ir Monikos scenos partneris Aidas Manikas, kartu su ja dirbantis jau tris metus.

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau moters elgesys jame sukėlė klausimų, o baro savininkė teigė, kad atlikėja į sceną lipo neblaivi. Kilus skandalui pasisakė ir Monikos scenos partneris Aidas Manikas, kartu su ja dirbantis jau tris metus.

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Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su A. Maniku ir pasiteiravus, kaip jis vertina šią situaciją, atlikėjas teigė, kad nėra linkęs smerkti savo scenos partnerės.

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„Kiekvienas turime atsakyti už savo poelgius ir prisiimti atsakomybę. Scena yra šventas dalykas ir visi žmonės, esantys joje, turi ją gerbti. Todėl nesakau, kad turėtume toleruoti tai, kas įvyko. Tačiau nereikia ir smerkti – juk mesti akmenį į žmogų yra lengviausia. Situacija yra liūdna, bet, kaip bebūtų, kolegos turėtų palaikyti, gražiai pasikalbėti, padėti žmogui“, – įsitikinęs A. Manikas.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aidas Manikas ir Monika Katunskytė

Atskleidė, kaip jaučiasi Monika Katunskytė

Kaip teigė Aidas, dabar svarbiausia, kad pati Monika įsivertintų šią situaciją, pasidarytų išvadas ir patikėtų gražesniu rytojumi. 

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„Noriu pasakyti apie ją vieną dalyką. Ji yra labai talentinga, charizmatiška, turi gražų balsą, visada susitvarkiusi, energinga. Žmonės scenoje ja žavisi. Taip, nutiko kaip nutiko, bet dabar svarbiausia palinkėti Monikai stiprybės, ištvermės, pasidaryti išvadas ir patikėti, kad ateityje viskas bus gerai.

Tuo pačiu visiems Lietuvos žmonėms linkiu daugiau tolerancijos. Ištikus bėdai, nelaimei ar tokiam poelgiui reikia nepamiršti, kad visi esame žmonės, visko pasitaiko. Nereikia toleruoti tokių dalykų, bet svarbu palaikyti žmogų, kad jis vėl galėtų atsitiesti“, – kalbėjo M. Katunskytės scenos partneris.

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Aidas atskleidė, kad po šio įvykio kalbėjosi su Monika. Vyro teigimu, dėl to, kas įvyko, atlikėja jaučiasi blogai.

„Jai yra labai sunku. Aš sakiau: nepergyvenk, viskas susitvarkys, pabūk su savo mintimis ir pasidaryk išvadas. Tokioje situacijoje labai svarbu įnešti pozityvo. Žmonės klausinėja, ar ruošiamės toliau koncertuoti kartu. Taip, mes ir toliau dainuosime bei atvyksime į koncertus gražūs, drąsūs, stiprūs, vikrūs. Galiu tai pažadėti“, – šyptelėjo A. Manikas.  

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Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.

Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi. 

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„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius. 

Naujienų portalui tv3.lt „Drevernos Lagūna“ savininkė R. Narvydienė teigė, kad M. Katunskytė išties buvo neblaivi. 

„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – sakė ji.

@rimgardaw

♬ Originalus garsas - rimgardaw

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Litwin
Litwin
2026-09-21 15:08
Nieko sau, reikia užjausti, atleisti, suprasti, t.t. O kas supras žmones kurie ruošiėsi pasirodymui, atėjo, o pamatė girtą bobą.
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