Prabilo galimai neblaivi koncertavusi Monika Katunskytė: „Kaip man jaustis?"

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Katunskyte, moteris neigė, jog į sceną lipo neblaivi.
Pasisakė Monika Katunskytė
„Baro savininkė nenorėjo mokėti pinigų, teigė, jog mano garsistas neapsirengęs. Aš galėjau pūsti, nevartoju jau virš metų. Absurdas. Ar suvokiat, kaip man jaustis?“ – raštu atsiųstame komentare teigė M. Katunskytė.
Portalui „15min“ baro savininkė Raimonda Narvydienė buvo užsiminusi apie pokalbį su M. Katunskyte dėl atsiskaitymo.
„Ji pasakė – atsiskaitome. Aš sakau – tu rimtai, tu nori, kad aš atsiskaityčiau, už ką? Pokalbis baigėsi“, – teigė ji.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.
Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi.
„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius.
Naujienų portalui tv3.lt „Drevernos Lagūna“ savininkė R. Narvydienė teigė, kad M. Katunskytė išties buvo neblaivi.
„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – sakė ji.
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Po paviešintu vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos.
„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas.
„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas.
„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.
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