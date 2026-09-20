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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prabilo galimai neblaivi koncertavusi Monika Katunskytė: „Kaip man jaustis?"

2026-09-20 16:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 16:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Kaip paaiškėjo, ji buvo nuvaryta nuo scenos, nes galimai dainavo neblaivi. Galiausiai į šią situaciją sureagavo ir pati atlikėja. 

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Kaip paaiškėjo, ji buvo nuvaryta nuo scenos, nes galimai dainavo neblaivi. Galiausiai į šią situaciją sureagavo ir pati atlikėja. 

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Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Katunskyte, moteris neigė, jog į sceną lipo neblaivi. 

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FOTOGALERIJA. Monika Katunskytė

Pasisakė Monika Katunskytė

„Baro savininkė nenorėjo mokėti pinigų, teigė, jog mano garsistas neapsirengęs. Aš galėjau pūsti, nevartoju jau virš metų. Absurdas. Ar suvokiat, kaip man jaustis?“ – raštu atsiųstame komentare teigė M. Katunskytė.

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Portalui „15min“ baro savininkė Raimonda Narvydienė buvo užsiminusi apie pokalbį su M. Katunskyte dėl atsiskaitymo. 

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„Ji pasakė – atsiskaitome. Aš sakau – tu rimtai, tu nori, kad aš atsiskaityčiau, už ką? Pokalbis baigėsi“, – teigė ji.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.

Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi. 

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„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius. 

Naujienų portalui tv3.lt „Drevernos Lagūna“ savininkė R. Narvydienė teigė, kad M. Katunskytė išties buvo neblaivi. 

„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – sakė ji.

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@rimgardaw

♬ Originalus garsas - rimgardaw

Po paviešintu vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos. 

„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas. 

„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas. 

„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.

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jauskis
jauskis
2026-09-20 18:19
kaip Medvedevas po litro
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a
a
2026-09-20 17:03
akivaizdziai trukus ,nevartoja.....gal uosto ,tai nesiskaito atseit ;)
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prakalbo.......
prakalbo.......
2026-09-20 18:11
Iki dabar nebylė buvo? Kokia "dainininkė", tokie ir klausytojai.
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