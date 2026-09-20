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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išplitus gėdingam Monikos Katunskytės pasirodymui – prakalbo baro savininkė

2026-09-20 16:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 16:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau moters elgesys jame sukėlė klausimų. Paaiškėjo, kad atlikėja į sceną išties galimai lipo neblaivi. 

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau moters elgesys jame sukėlė klausimų. Paaiškėjo, kad atlikėja į sceną išties galimai lipo neblaivi. 

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Sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Katunskytė

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Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi. 

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„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius. 

Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos susisiekė su baro „Drevernos Lagūna“ savininke Raimonda Narvydiene. Jos teigimu, M. Katunskytė išties buvo neblaivi. 

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„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – teigė ji.

@rimgardaw

♬ Originalus garsas - rimgardaw

Po paviešintu vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos. 

„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas. 

„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas. 

„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.

Naujienų portalui tv3.lt su M. Katunskyte kol kas susisiekti nepavyko. Sulaukus jos komentaro, publikaciją tikimasi papildyti. 

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Gal
Gal
2026-09-20 17:52
mūsų publikai patinka girta dainorelė , reikia paįvairinti sceną o tai visi blaivūs dainuoja , šoka , neįdomu. Geria žąsys geria vištos geria asilas pririštas gerk ir tu jauna mergelia pakol tavo kušis želia.
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:DDDD
:DDDD
2026-09-20 16:54
ai, pirmasis AC/DC vokalistas irgi dažnai eidavo į sceną girtas, na ir ką
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jo
jo
2026-09-20 16:57
bet cia tik katunskyte...girta
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