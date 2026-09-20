Išplitus gėdingam Monikos Katunskytės pasirodymui – prakalbo baro savininkė

Sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.
Prabilo restorano savininkė
Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi.
„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius.
Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos susisiekė su baro „Drevernos Lagūna“ savininke Raimonda Narvydiene. Jos teigimu, M. Katunskytė išties buvo neblaivi.
„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – teigė ji.
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Po paviešintu vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos.
„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas.
„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas.
„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.
Naujienų portalui tv3.lt su M. Katunskyte kol kas susisiekti nepavyko. Sulaukus jos komentaro, publikaciją tikimasi papildyti.
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