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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Plinta gėdingas Monikos Katunskytės pasirodymas: į sceną lipo neblaivi?

2026-09-20 16:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 16:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

„TikTok“ platformoje plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau vaizdelis – netikėtas. Panašu, kad moteris į sceną lipo neblaivi. 

„TikTok“ platformoje plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau vaizdelis – netikėtas. Panašu, kad moteris į sceną lipo neblaivi. 

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Sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo. 

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Katunskytė

Monika Katunskytė dainavo neblaivi? 

Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. 

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Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė. 

Vaizdo įraše matyti, kaip moteris dainuoja sėdėdama ant kėdės, ji atlieka Irenos Starošaitės dainą „Saulė leidžias“. 

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„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius. 

@rimgardaw

♬ Originalus garsas - rimgardaw

Po šiuo vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos. 

„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas. 

„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas. 

„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.

Naujienų portalui tv3.lt su M. Katunskyte kol kas susisiekti nepavyko. Sulaukus jos komentaro, publikaciją tikimasi papildyti. 

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Kokie žiurovai,
Kokie žiurovai,
2026-09-20 16:41
toks ir pasirodymas. Ar gali normalus eiti i tokios "dainininkes" pasirodymą?
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nu
nu
2026-09-20 16:44
nieko ..buna ir apsisika..................kiti
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Nesuprantu problemos
Nesuprantu problemos
2026-09-20 16:53
Baras reikalingas tam, kad butu kur prisigert. Tai ji ir prisigere. Kad kokioj kaimo kulturkej prisigertu, tada turetumet teise smerkt.
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