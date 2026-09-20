Plinta gėdingas Monikos Katunskytės pasirodymas: į sceną lipo neblaivi?

Sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.
Monika Katunskytė dainavo neblaivi?
Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“.
Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė.
Vaizdo įraše matyti, kaip moteris dainuoja sėdėdama ant kėdės, ji atlieka Irenos Starošaitės dainą „Saulė leidžias“.
„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius.
@rimgardaw ♬ Originalus garsas - rimgardaw
Po šiuo vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos.
„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas.
„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas.
„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.
Naujienų portalui tv3.lt su M. Katunskyte kol kas susisiekti nepavyko. Sulaukus jos komentaro, publikaciją tikimasi papildyti.
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