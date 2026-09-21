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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išplitus „gėdingam“ Monikos Katunskytės pasirodymui tylą nutraukė jos kolega: štai kaip viskas vyko

2026-09-21 12:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 12:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau moters elgesys jame sukėlė klausimų. Paaiškėjo, kad atlikėja į sceną išties galimai lipo neblaivi. Apie nemalonią situaciją prabilo ir tuo metu ten buvęs garsistas Ričardas.

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau moters elgesys jame sukėlė klausimų. Paaiškėjo, kad atlikėja į sceną išties galimai lipo neblaivi. Apie nemalonią situaciją prabilo ir tuo metu ten buvęs garsistas Ričardas.

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Naujienų portalui tv3.lt įvykusią situaciją komentavo ir koncerto garso operatorius Ričardas.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Katunskytė

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Iš karto vyko namo

Situaciją stebėjęs vyras teigė, kad koncerte nutikusi istorija – neeilinė, tačiau žmonėms kartais pasitaiko visko: „Būna žmonėms pasitaiko, kad nenutaiko, kiek išgerti.“

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Paklaustas, kaip pats reagavo į koncerte kilusią situaciją, vyras teigė ilgai „Drevernos Lagūnoje“ neužsibuvęs.

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„Nebežiūrėjau jau į tai, pamačiau situaciją, koncertas buvo nutrauktas, tad aš gražiai susirinkau daiktus, nes esu samdomas darbuotojas. Kas mane pasamdo, tam ir įgarsinu koncertus. Aš iš karto išvažiavau namo“, – komentavo Ričardas.

Kalbėdamas apie Moniką vyras neslėpė, kad po įvykio su ja dar nesikalbėjo: „Ką aš galiu jai pasakyti... Aš kaip taksistas – klientą pasiimu ir neklausinėju.“

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Tiesa, ši nemaloni situacija atsiliepė ir garsisto Ričardo finansams – už darbą jam nebuvo sumokėta: „Su Monika bendradarbiausiu ir toliau, jeigu viskas bus apmokėta į priekį. Aš iš to gyvenu, todėl turiu uždirbti pinigus.“

Primename, kad sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.

Prabilo restorano savininkė

Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi. 

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„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius. 

Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos susisiekė su baro „Drevernos Lagūna“ savininke Raimonda Narvydiene. Jos teigimu, M. Katunskytė išties buvo neblaivi. 

„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – teigė ji.

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@rimgardaw

♬ Originalus garsas - rimgardaw

Po paviešintu vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos. 

„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas. 

„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas. 

„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Katunskyte, moteris neigė, jog į sceną lipo neblaivi. 

„Baro savininkė nenorėjo mokėti pinigų, teigė, jog mano garsistas neapsirengęs. Aš galėjau pūsti, nevartoju jau virš metų. Absurdas. Ar suvokiat, kaip man jaustis?“ – raštu atsiųstame komentare teigė M. Katunskytė.

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Niuuuu
Niuuuu
2026-09-21 12:38
Kaip dar negėda jei išviso kažką komentuoti faktai kalba patys už save girta moteris tai baisiau už karą negerti savęs kitų niekada neklausysiu šitos damutės
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