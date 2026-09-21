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TV3 naujienos > Gyvenimas > Pasisakyk

Išvydusi, ką kiti kalba apie Moniką Katunskytę, nutarė nepatylėti: „Jums svarbiausia...“

2026-09-21 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 16:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Negaliu pakęsti vieno lietuvių bruožo – jums svarbiausia aploti kitus“, – rašė pasipiktinusi skaitytoja Indrė.

„Negaliu pakęsti vieno lietuvių bruožo – jums svarbiausia aploti kitus“, – rašė pasipiktinusi skaitytoja Indrė.

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Sekmadienį žiūrinėdama „TikTok“ pamačiau Monikos Katunskytės pasirodymą „Drevernos Lagūnoje“. Ji sėdėjo ant kėdės, elgėsi taip, kaip jai nebūdinga, žodžiu, buvo galima matyti, kad ant scenos turbūt užlipo neblaivi.

Visgi mane labiausiai nustebino ne tai, o lietuvių reakcijos į tokį atlikėjos elgesį. Vieni rašė, kad ji „gatava kaip tapkė“, kiti sakė, kad „gėda“, treti dar labiau pabrėžė, ką ir taip galima įtarti – „girtutė“.

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FOTOGALERIJA. Monika Katunskytė

Nė vienas neištiesė pagalbos rankos

Na, bet, mieli lietuviai, ar jūs bent žinote, kas jai nutiko? Ar bent vienas iš jūsų pasidomėjo, kodėl ant scenos Monika užlipo galimai išgėrusi? Turbūt ne.

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Aišku, faktas, kad negerai, jog į koncertą atlikėja atėjo tokios būsenos, o ir vaizdelis ne koks, bet pasakykit tiesiai šviesiai – ar kas nors taip elgtųsi, jeigu jo širdyje būtų viskas gerai?

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Gal Monikai nutiko nelaimė, gal kokia nors bėda ją slegia, o jums svarbiausia pasirodyti teisuoliais, parodyti pirštu ir visiems pasakyti – „va čia ji pasielgė blogai“.

Manau, kad tokioje vietoje, pirmiausia, ką turi padaryti bent jau vienas žmogus, tai paklausti kito – ar tau viskas gerai? Galbūt žmogui reikia pasikalbėti, išsiverkti, o galbūt ir didesnė pagalba reikalinga.

Tad siūlau visiems gerai susimąstyti apie šį momentą. Kurioje pusėje esate – tų, kurie iškart pradeda šaipytis, juoktis, ar tų, kurie aiškiai ir logiškai pažvelgia į situaciją ir ištiesia pagalbos ranką reikalingiausiu metu.

Teksto autorė: skaitytoja Indrė

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Nuomonė
Nuomonė
2026-09-21 16:49
Tariamos skaitytojos samprotavimai apie Katunskytės girtumą scenoje tėra tik davatkos lygio paistalai. Jokios priežastys nepateisina tokio elgesio. Prisilakei, eik miegoti, o ne lipk į sceną ar sėsk prie vairo.
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nu
nu
2026-09-21 16:20
tai ka daryt ,pati gi kalta
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