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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Papasakojo, per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo: kiti to nežino

2026-09-20 13:00 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-20 13:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po vakarėlio su alkoholiu ne vienas kitą rytą susimąsto, kiek laiko alkoholis dar išlieka organizme. Nors gali atrodyti, kad po kelių valandų miego jo poveikis jau praėjo, pats alkoholis organizme gali būti aptinkamas gerokai ilgiau. Tai priklauso ne tik nuo išgerto alkoholio kiekio, bet ir nuo žmogaus kūno sudėjimo, amžiaus bei kitų individualių aplinkybių.

Kepenys, alkoholis (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (8)

Po vakarėlio su alkoholiu ne vienas kitą rytą susimąsto, kiek laiko alkoholis dar išlieka organizme. Nors gali atrodyti, kad po kelių valandų miego jo poveikis jau praėjo, pats alkoholis organizme gali būti aptinkamas gerokai ilgiau. Tai priklauso ne tik nuo išgerto alkoholio kiekio, bet ir nuo žmogaus kūno sudėjimo, amžiaus bei kitų individualių aplinkybių.

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Ekspertai taip pat atkreipia dėmesį, kad skirtingi alkoholio nustatymo testai gali parodyti jo buvimą organizme labai skirtingą laiką. Kiek iš tiesų reikia laiko, kad organizmas suskaidytų alkoholį, ir kodėl vieniems žmonėms jis pasišalina greičiau nei kitiems?

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Alkoholis

Kiek laiko alkoholis išlieka organizme?

Apie tai kalbėjo sertifikuotas profesionalus priklausomybių specialistas Davidas Hamptonas bei dr. Michaelas Weaveris, psichiatrijos profesorius, rašoma theskimm.com.

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Pasak dr. M. Weaverio, vienam standartiniam alkoholiniam gėrimui organizmas suskaidyti paprastai užtrunka maždaug valandą. Kitaip tariant, jei žmogus išgeria tris gėrimus, jų apdorojimas gali užtrukti apie tris valandas.

„Jei išgeriate tris, keturis ar penkis gėrimus, tiek pat valandų prireiks, kol jie pasišalins iš jūsų organizmo“, – sakė dr. M. Weaveris.

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Ekspertas „gėrimu“ laiko maždaug 350 ml alaus, 140 ml vyno arba 450 ml stipriųjų gėrimų.

Vis dėlto svarbu atskirti alkoholio skaidymą organizme nuo jo nustatymo įvairiais testais. Skirtingi tyrimai alkoholį ar jo pėdsakus gali aptikti skirtingą laiką.

Kai kurie testai alkoholį aptinka net kelias dienas

Kvėpavimo testai alkoholį gali aptikti maždaug iki 24 valandų. Tuo metu šlapimo tyrimas alkoholį gali parodyti praėjus maždaug 12–48 valandoms po paskutinio gėrimo, teigia D. Hamptonas.

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„Kai kurie pažangūs šlapimo tyrimai gali aptikti alkoholį net 80 valandų po to, kai išgėrėte“, – sakė jis.

Tačiau didžiausia staigmena gali būti susijusi su plaukų tyrimais. Pasak eksperto, alkoholis juose gali būti aptinkamas net iki 90 dienų.

Taigi vien tai, kad žmogus kitą rytą nebejaučia alkoholio poveikio, dar nereiškia, kad jo organizme neliko alkoholio ar jo vartojimo pėdsakų.

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Kodėl vieniems alkoholis pasišalina greičiau?

Alkoholio skaidymo greitis nėra vienodas visiems žmonėms. Tam įtakos gali turėti keli veiksniai, įskaitant kūno sudėjimą, biologinę lytį ir amžių.

Kūno dydis. Du žmonės gali išgerti tokį patį alkoholio kiekį per tokį patį laiką, tačiau jų alkoholio koncentracija kraujyje gali skirtis. Didesnės kūno masės žmogaus organizme paprastai yra daugiau vandens, todėl alkoholis gali būti labiau praskiedžiamas.

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Biologinė lytis. Tą patį alkoholio kiekį išgėrusios moterys dažnai pasiekia didesnę alkoholio koncentraciją kraujyje nei vyrai. Tam įtakos turi kūno sudėtis ir alkoholio skaidyme dalyvaujančio fermento alkoholio dehidrogenazės kiekis.

Amžius. Senstant organizmo gebėjimas efektyviai metabolizuoti alkoholį gali mažėti. Dėl to toks pats išgerto alkoholio kiekis vyresniame amžiuje gali organizmą paveikti stipriau nei jaunystėje.

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Daug alkoholio per trumpą laiką – didesnė našta organizmui

Svarbus ir pats vartojimo greitis. Jei per trumpą laiką išgeriama daug alkoholio, jo koncentracija kraujyje gali sparčiai didėti, nes organizmas nespėja taip greitai jo skaidyti.

Pavyzdžiui, besaikiu alkoholio vartojimu dažnai laikomi keturi ar daugiau gėrimų per maždaug dvi valandas moterims ir penki ar daugiau gėrimų per tą patį laiką vyrams.

Tokiu atveju alkoholis organizmą gali paveikti greičiau ir stipriau, o jam pašalinti gali prireikti daugiau laiko.

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Mikas
Mikas
2026-09-20 13:49
Kokias čia nesąmones rašote: „Ekspertas „gėrimu“ laiko maždaug 350 ml alaus, 140 ml vyno arba 450 ml stipriųjų gėrimų“. 450 ml tai beveik puslitris šnapso!!!!!
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