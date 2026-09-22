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Monikos Katunskytės buvusiajam išklojus, ką su ja teko patirti, ragina netylėti kitus: „Jeigu žmogus...“

2026-09-22 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 12:20
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Savaitgalį išplito atlikėjos Monikos Katunskytės vaizdo įrašas iš koncerto Drevernoje. Jo metu buvo įtariama, kad dainininkė koncertavo neblaivi. Nors pati atlikėja informaciją neigė, sakė, kad metus laiko nevartoja alkoholio, vis tik po pasirodymo prabilo jos buvęs mylimasis Tomas Bagdonavičius, kuris pabrėžė, kad alkoholis tapo jų skyrybų priežastimi.

Savaitgalį išplito atlikėjos Monikos Katunskytės vaizdo įrašas iš koncerto Drevernoje. Jo metu buvo įtariama, kad dainininkė koncertavo neblaivi. Nors pati atlikėja informaciją neigė, sakė, kad metus laiko nevartoja alkoholio, vis tik po pasirodymo prabilo jos buvęs mylimasis Tomas Bagdonavičius, kuris pabrėžė, kad alkoholis tapo jų skyrybų priežastimi.

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Naujienų portalui tv3.lt T. Bagdonavičius pasakojo, kad „Drevernos Lagūnoje“, vietoje, kurioje koncertavo atlikėja, svečiavosi jo draugai, kurie jam atsiuntė šį įrašą. Vyras aiškino, kad iš draugų išgirdo, jog M. Katunskytė buvo išgėrusi.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Katunskytė

Tęsdamas pokalbį jis pridėjo, kad alkoholis tapo jų skyrybų priežastimi, tad jie nutrūko po dvejų metų draugystės:

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„Juk Anglijoje su ja ir išsiskyrėme dėl jos gėrimo. Negalėdavo niekaip sustoti. Jai šnapsas kaip krepšinis Kaune – antra religija... Gali kalbėti nekalbėjęs. Kuo daugiau jai sakai, kad negerk, tuo daugiau pildavo. Ji man tiek pridarė nesąmonių, kad dabar pagalvojus dar plaukai piestu stojasi.“

Alkoholio poveikis santykiams

Ši situacija sukėlė daugybę reakcijų ir aikštėn iškėlė svarbų klausimą – alkoholio poveikį mūsų romantiniams santykiams.

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Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su psichologu, psichoterapeutu Edavrdu Šidlausku, kuris pasidalijo, kaip skirtingi alkoholio kiekiai gali veikti bendravimą su antrąja puse.

„Jeigu kalbame ne apie piktnaudžiavimą, o apie saikingą ir retą vartojimą, pavyzdžiui, kai abu partneriai išgeria taurę vyno, alkoholis kartais gali atpalaiduoti ir paskatinti atviresnius pokalbius.

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Dėl sumažėjusios įtampos žmonėms kartais lengviau išsakyti ilgai kauptus jausmus ar aptarti senas problemas. Vis dėlto pabrėžiu, kad tai nėra idealus problemų sprendimo būdas. Kur kas sveikiau ir naudingiau mokytis kalbėtis blaiviems arba kreiptis į porų terapeutą, jei dialogas tarp partnerių stringa“, – pasakojo jis.

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Prabilęs apie piktnaudžiavimą alkoholiu pašnekovas nurodė, kad jis santykiams daro didelį neigiamą poveikį. Anot pašnekovo, alkoholis veikia kaip slopintojas, dėl to partneris tampa mažiau empatiškas, sunkiau supranta kitų jausmus, su juo tampa sudėtingiau susikalbėti.

„Dažnai alkoholis tampa savotišku pabėgimu nuo realybės ir problemų. Jeigu poroje kyla konfliktų ar nesutarimų, su apsvaigusiu žmogumi konstruktyvaus pokalbio dažniausiai nepavyksta turėti.

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Tai partneriui sukelia nusivylimą, bejėgiškumą ir apmaudą, todėl piktnaudžiavimas alkoholiu santykiams kenkia beveik visada“, – pasakojo jis.

Turėti alkoholiu piktnaudžiantį partnerį – tas pats, kas jo neturėti

E. Šidlauskas taip pat pasakojo, kad tokiais atvejais alkoholio nevartojantis partneris jaučiasi labai vienišas.

Pasak jo, nors fiziškai partneris yra šalia, tačiau emociškai jo tarsi nebėra, o apsvaigęs žmogus praranda dalį savo adekvatumo, tampa mažiau prieinamas bendravimui, atsakomybei ir artumui.

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„Dėl to negeriantis partneris gali išgyventi vienišumą, bejėgiškumą, nuolatinį susierzinimą, nusivylimą ir emocinį nuovargį. Ilgainiui tai tampa didele našta santykiams, žmogus jaučiasi taip, tarsi santykiuose būtų vienas“, – apie tokias situacijas kalbėjo psichologas.

Vis tik vilties gelbėti santykius kartais dar yra. Anot E. Šidlausko, jeigu parnteris pripažįsta problemą, nori nuoširdžiai ją spręsti, tokiais atvejais dar galima padėti.

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Nepaisant to, dažnai susiduriama su neigimu, kai žmogus tvirtina, kad viskas yra gerai, nors aplinkiniai aiškiai mato, kad taip nėra, tuomet pagalba jam gali nepadėti.

„Jeigu žmogus pasako: „Taip, turiu problemą ir noriu keistis“, tuomet verta jį palaikyti, būti šalia ir padėti ieškoti gydymo ar pagalbos būdų. Tokiu atveju santykiai dar turi perspektyvą“, – pasakojo jis.

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