Buvęs Monikos Katunskytės mylimasis ryžosi prabilti, ką teko patirti gyvenant drauge: „Jai šnapsas...“

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su atlikėju Tomu Bagdonavičiumi, jis atskleidė, kad vaizdo įrašą jam atsiuntė draugai, dalyvavę M. Katunskytės koncerte.
Prakalbo buvęs Monikos mylimasis
Socialiniame tinkle „TikTok“ Tomas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota M. Katunskytė koncerto metu. Jame – sunkiai atpažįstama dainininkė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi.
@tomytis8
Estrados primadona 🥃🥃🥃🎵♬ Originalus garsas - Tomytis
Pasak vyro, „Drevernos lagūnoje“ lankėsi jo draugai, kurie ir atsiuntė jam šį vaizdo įrašą.
„Nu, sakė, išgėrus bastėsi, nėra ką daug papasakoti... Spėju, kad nedaug dainų spėjo sudainuoti“, – apie dainininkės pasirodymą kalbėjo jis.
Tęsdamas pokalbį, jis pabrėžė, kad būtent alkoholis tapo jų skyrybų priežastimi, todėl santykiai truko vos dvejus metus.
„Juk Anglijoje su ja ir išsiskyrėme dėl jos gėrimo. Negalėdavo niekaip sustoti. Jai šnapsas kaip krepšinis Kaune – antra religija... Gali kalbėti nekalbėjęs. Kuo daugiau jai sakai, kad negerk, tuo daugiau pildavo. Ji man tiek pridarė nesąmonių, kad dabar pagalvojus dar plaukai piestu stojasi“, – atvirai pasakojo vyras.
Primename, kad sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.
Prabilo restorano savininkė
Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi.
„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius.
Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos susisiekė su baro „Drevernos Lagūna“ savininke Raimonda Narvydiene. Jos teigimu, M. Katunskytė išties buvo neblaivi.
„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – teigė ji.
@rimgardaw ♬ Originalus garsas - rimgardaw
Po paviešintu vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos.
„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas.
„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas.
„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Katunskyte, moteris neigė, jog į sceną lipo neblaivi.
„Baro savininkė nenorėjo mokėti pinigų, teigė, jog mano garsistas neapsirengęs. Aš galėjau pūsti, nevartoju jau virš metų. Absurdas. Ar suvokiat, kaip man jaustis?“ – raštu atsiųstame komentare teigė M. Katunskytė.
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