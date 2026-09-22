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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Buvęs Monikos Katunskytės mylimasis ryžosi prabilti, ką teko patirti gyvenant drauge: „Jai šnapsas...“

2026-09-22 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 09:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau moters elgesys jame sukėlė klausimų. Paaiškėjo, kad atlikėja į sceną išties galimai lipo neblaivi, tačiau pati moteris tokias kalbas neigė ir teigė, kad jau metus laiko nevartoja alkoholio. Pasirodymo ištrauka socialiniame tinkle pasidalijo ir Monikos buvęs mylimasis Tomas Bagdonavičius.

Sekmadienį „TikTok“ platformoje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas dainininkės Monikos Katunskytės pasirodymas Drevernoje. Tačiau moters elgesys jame sukėlė klausimų. Paaiškėjo, kad atlikėja į sceną išties galimai lipo neblaivi, tačiau pati moteris tokias kalbas neigė ir teigė, kad jau metus laiko nevartoja alkoholio. Pasirodymo ištrauka socialiniame tinkle pasidalijo ir Monikos buvęs mylimasis Tomas Bagdonavičius.

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TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su atlikėju Tomu Bagdonavičiumi, jis atskleidė, kad vaizdo įrašą jam atsiuntė draugai, dalyvavę M. Katunskytės koncerte.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Katunskytė prakalbo apie pokyčius

Prakalbo buvęs Monikos mylimasis 

Socialiniame tinkle „TikTok“ Tomas pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota M. Katunskytė koncerto metu. Jame – sunkiai atpažįstama dainininkė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi.

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@tomytis8

Estrados primadona 🥃🥃🥃🎵

♬ Originalus garsas - Tomytis

Pasak vyro, „Drevernos lagūnoje“ lankėsi jo draugai, kurie ir atsiuntė jam šį vaizdo įrašą.

„Nu, sakė, išgėrus bastėsi, nėra ką daug papasakoti... Spėju, kad nedaug dainų spėjo sudainuoti“, – apie dainininkės pasirodymą kalbėjo jis.

Tęsdamas pokalbį, jis pabrėžė, kad būtent alkoholis tapo jų skyrybų priežastimi, todėl santykiai truko vos dvejus metus.

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„Juk Anglijoje su ja ir išsiskyrėme dėl jos gėrimo. Negalėdavo niekaip sustoti. Jai šnapsas kaip krepšinis Kaune – antra religija... Gali kalbėti nekalbėjęs. Kuo daugiau jai sakai, kad negerk, tuo daugiau pildavo. Ji man tiek pridarė nesąmonių, kad dabar pagalvojus dar plaukai piestu stojasi“, – atvirai pasakojo vyras.

Primename, kad sekmadienį socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas iš M. Katunskytės pasirodymo.

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Prabilo restorano savininkė

Kaip pažymima prie įrašo, jis buvo surengtas šeštadienį, „Drevernos Lagūnoje“. Tačiau jame – sunkiai atpažįstama M. Katunskytė, kuri, kaip pastebėjo internautai, atrodė neblaivi. 

„Monikutės pasirodymas. Gėda“, – pridūrė vaizdo įrašo autorius. 

Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos susisiekė su baro „Drevernos Lagūna“ savininke Raimonda Narvydiene. Jos teigimu, M. Katunskytė išties buvo neblaivi. 

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„Galiu pasakyti tiek – taip, ji buvo girta. Mano įsakymu pasirodymas buvo nutrauktas. Bet bloga reklama irgi reklama – šiandien, sekmadienį, bare turime daugybę klientų“, – teigė ji.

@rimgardaw

♬ Originalus garsas - rimgardaw

Po paviešintu vaizdeliu iškart pasipylė komentarai, kuriuose žmonės neslėpė nuostabos. 

„Gatava kaip tapkė“, – rašė vienas internautas. 

„Gėda, net nepastovi“, – pridūrė kitas. 

„Girtutė“, – įsitikinusi dar viena socialinių tinklų vartotoja.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su M. Katunskyte, moteris neigė, jog į sceną lipo neblaivi. 

„Baro savininkė nenorėjo mokėti pinigų, teigė, jog mano garsistas neapsirengęs. Aš galėjau pūsti, nevartoju jau virš metų. Absurdas. Ar suvokiat, kaip man jaustis?“ – raštu atsiųstame komentare teigė M. Katunskytė.

 

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Trys problemos
Trys problemos
2026-09-22 10:21
Ant Lietuvos - trys problemos: naujas Pikul kadras, Katunskytės šnapsas ir kontrabandiniai balionai...
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oho
oho
2026-09-22 10:04
o kad kniauke kad nebegerianti daugiau ..
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Dar jauna, o jau rimta bėda
Dar jauna, o jau rimta bėda
2026-09-22 10:16
Argi Bagdonavičius buvo vienas iš jos mylimųjų? Jeigu taip, tai paviešindamas tą nemalonią istoriją ir dar komentuodamas, pasielgė kiauliškai.
Buvusiųjų pateiktos charakteristikos dažnai kažkodėl būna ne pačios gražiausios.
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