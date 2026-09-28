Iš Sandros ir Viktoro Vaikšnorų – džiugi žinia

Organizuotojai žada tikrą muzikinį sprogimą – laukia net 2,5 valandos gyvos muzikos, kuria pasirūpins trys gerai žinomi Lietuvos atlikėjai bei jų gyvo garso grupės.
Šventinės programos ašis ir vakaro svečiai
Renginio pagrindiniu akcentu taps vienas laukiamiausių scenos duetų – Sandra ir Viktoras, kurie kartu su gyvo garso grupe paruošė pačias gražiausius ir klausytojų pamėgtus kūrinius.
Be jų, šventinį vakarą vainikuos dar du įspūdingi pasirodymai – pasirodys Laisva bei grupė „Bernužėliai“.
Bilietų kainos
Bilietų platintojo sistemoje jau galima išsirinkti patogiausias sėdimas vietas, o kainos priklauso nuo pasirinkto sektoriaus bei matomumo:
Sektorius L (tribūnos): nuo 36,20 Eur iki 41,20 Eur.
Sektorius J (tribūnos): nuo 46,20 Eur iki 51,20 Eur.
Parteris (centrinė salės dalis): 41,20 Eur, 46,20 € arba 51,20 Eur.
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