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TV3 naujienos > Žmonės

Iš Sandros ir Viktoro Vaikšnorų – džiugi žinia

2026-09-28 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 09:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iškart po šv. Kūčių ir pirmosios Kalėdų dienos šurmulio, gruodžio 26 d., Kėdainių arena pakvies visus gyventojus bei miesto svečius į ypatingą vakarinį renginį – „Kalėdos Kėdainiuose“. Šio šventinio vakaro ašimi taps klausytojų itin pamėgtas duetas Sandra ir Viktoras, kurie kartu su gyvo garso grupe dovanos pačias gražiausias savo dainas ir užburs jaukia Kalėdų dvasia.

Iškart po šv. Kūčių ir pirmosios Kalėdų dienos šurmulio, gruodžio 26 d., Kėdainių arena pakvies visus gyventojus bei miesto svečius į ypatingą vakarinį renginį – „Kalėdos Kėdainiuose“. Šio šventinio vakaro ašimi taps klausytojų itin pamėgtas duetas Sandra ir Viktoras, kurie kartu su gyvo garso grupe dovanos pačias gražiausias savo dainas ir užburs jaukia Kalėdų dvasia.

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Organizuotojai žada tikrą muzikinį sprogimą – laukia net 2,5 valandos gyvos muzikos, kuria pasirūpins trys gerai žinomi Lietuvos atlikėjai bei jų gyvo garso grupės.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sandra ir Viktoras Vaikšnorai įsileido į savo namus

Šventinės programos ašis ir vakaro svečiai

Renginio pagrindiniu akcentu taps vienas laukiamiausių scenos duetų – Sandra ir Viktoras, kurie kartu su gyvo garso grupe paruošė pačias gražiausius ir klausytojų pamėgtus kūrinius.

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Be jų, šventinį vakarą vainikuos dar du įspūdingi pasirodymai – pasirodys Laisva bei grupė „Bernužėliai“.

Bilietų kainos 

Bilietų platintojo sistemoje jau galima išsirinkti patogiausias sėdimas vietas, o kainos priklauso nuo pasirinkto sektoriaus bei matomumo:

Sektorius L (tribūnos): nuo 36,20 Eur iki 41,20 Eur.

Sektorius J (tribūnos): nuo 46,20 Eur iki 51,20 Eur.

Parteris (centrinė salės dalis): 41,20 Eur, 46,20 € arba 51,20 Eur.

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