Netikėtumas scenoje: Katažina pabučiavo kitą vyrą ir pasiuntė žinutę Zvonkui

Šou metu ant scenos užlipus nepažįstamam vyrui, Katažina pademonstravo puikų humoro jausmą ir prajuokino visą susirinkusią minią.
Netikėtas bučinys
Prieš tai ji kreipėsi į žiūrovus sakydama:
„Palapinėj man aiškino, kad vienas mano dainavimo partneris gali mane pavogti. Sakė, Zvonkui reik žiūrėt, kad nepabėgtų.“
Pasakiusi šiuos žodžius ir ant scenos atsukusi skruostą vyriškiui, kad šis ją pabučiuotų, atlikėja akimirką grakščiai pasisuko ir pabučiavo jį tiesiai į lūpas. Šis žaismingas poelgis sukėlė tikrą žiūrovų juoko ir plojimų bangą.
Netrukus Katažina pratęsė pokalbį su pasimetusiu, bet besišypsančiu scenos partneriu:
„O dabar žiūrėkit... Mes jau išsiaiškinom, kad turit žmoną, vaikų, net anūkų. Tai patikimas žmogus.“
@stanvasvaid Atėjom į Katažinos koncertą. Draugas išėjo į sceną 😂🎤 #mykolinės #svente #ernesto #naumiestis #foryoupage❤️❤️ ♬ Originalus garsas - stanvasvaid
Pasipuošusi to paties vyriškio skrybėle, dainininkė nusprendė neapsiriboti tik vienu padėjėju ir ant scenos pakvietė dar vieną jaunuolį Ernestą. Išvydusi jį tarė:
„Justas Pečeliūnas, ne kitaip. Stoviu ir galvoju, Pečeliūnas? Ką tu čia veiki?“
Galiausiai Katažina surengė tikrą muzikinę dvikovą: suskirstė žiūrovus į dvi puses, palaikančias ant scenos esančius vyrus – Stasį bei Ernestą. Abu vyrai turėjo atlikti garsųjį jos kūrinį „Nepraeik pro šalį“, o tai sukėlė dar daugiau teigiamų emocijų visai šventės bendruomenei.
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