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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Stano prabilo apie Katažinos išgyvenimus, ypatingą prašymą ir jautrų pokalbį: „Jai buvo labai sunku...“

2026-09-25 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 14:25
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Autizmo spektro sutrikimą turinčius sūnus auginančios dainininkės Katažina Zvonkuvienė ir Viktorija Arlauskienė neseniai pristatė kūrinį „Meilė mano kelias“, kuriuo tikisi paskatinti visuomenę pažvelgti giliau į autistiškus vaikus auginančių šeimų gyvenimą, o pačias šeimas padrąsinti kreiptis pagalbos ir nelikti vienas su savo patirtimi. Paaiškėjo, kad ypatingą kūrinį parašė muzikos prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano, pasidalijęs, kaip gimė ši daina. 

Autizmo spektro sutrikimą turinčius sūnus auginančios dainininkės Katažina Zvonkuvienė ir Viktorija Arlauskienė neseniai pristatė kūrinį „Meilė mano kelias“, kuriuo tikisi paskatinti visuomenę pažvelgti giliau į autistiškus vaikus auginančių šeimų gyvenimą, o pačias šeimas padrąsinti kreiptis pagalbos ir nelikti vienas su savo patirtimi. Paaiškėjo, kad ypatingą kūrinį parašė muzikos prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano, pasidalijęs, kaip gimė ši daina. 

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Socialiniame tinkle „Facebook“ S. Stavickis-Stano paviešino jautrų įrašą. 

(60 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Katažina Zvonkuvienė ir Viktorija Arlauskienė pristatė naują kūrinį

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Stano pasidalijo jautriu pasakojimu

Jame vyras atvirai prabilo Katažinos šeimos patirtį auginant autizmo spektro sutrikimą turintį sūnų ir dainos atsiradimo istoriją. 

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„Kai Katažina pasakė, kad nori dainos, skirtos šeimoms, kurios augina vaikus su autizmu, prisiminiau prieš kelerius metus vykusią mūsų bendrą kelionę Amerikoje.

Keliavome koncertuoti – Katažina su savo vyru Deivydu ir aš su savo viduriniuoju sūnumi Adomu. Tada Katažina man papasakojo apie jų šeimos situaciją – jų vaikas Donatas turi stiprų autizmo spektro sutrikimą. Katažinai buvo labai sunku su tuo gyventi, o dar sunkiau buvo tai, kad viską laikė savyje ir apie tai beveik su niekuo nekalbėjo. Visas skausmas, baimės ir išgyvenimai likdavo jos viduje.

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Tada pasidalinau su ja savo patirtimi. Kai man buvo diagnozuotas kraujo vėžys, aš apie tai niekam nesakiau ir ilgą laiką tylėjau. Tačiau vos tik apie tai prabilau viešai, man pasidarė žymiai lengviau. Todėl pasiūliau Katažinai nelaikyti viso šito skausmo savyje, o pradėti apie tai kalbėti.

Aš labai didžiuojuosi tiek ja, tiek Deivydu. Ir matydamas kelią, kuriuo jie eina augindami Donatą, prašymą sukurti dainą šia tema priėmiau kaip garbę.

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Aišku, neįmanoma žodžiais nusakyti, su kokiais sunkumais susiduria šeimos, auginančios vaikus su autizmu, ypač kai autizmo spektro sutrikimas yra toks stiprus, kaip Donato atveju. Turbūt neįmanoma ir rasti tinkamų žodžių, kurie galėtų iš tikrųjų palaikyti ar nuraminti.

Man atrodo, kad didžiausia tokių šeimų stiprybė yra begalinė meilė savo vaikams. Būtent ta meilė ir padeda eiti šituo keliu. Todėl ir dainos pavadinimas, ir pagrindinė jos mintis – „Meilė – mano kelias“.

Na, o kad įrašas nebūtų toks rimtas, noriu atkreipti visų dėmesį į vieną labai svarbią detalę. Šitą dainą Katažina paprašė parašyti ne savo vyro Deivydo Zvonkaus, o manęs.

Ar dabar jau visiems aišku, kuris iš mūsų yra geresnis kompozitorius?“ – rašė S. Stavickis-Stano.

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@asta
@asta
2026-09-25 14:30
O tai jau tikriausiai labai jau ispūdinga dovana gavo stano iškatažinos kad jau ,taip skambiai reiškiasi!
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