Įkvėpta Katažinos apie savo autistišką vaiką atsivėrė dar viena Lietuvos atlikėja

Paaiškėjo, kad Viktorija Arlauskienė, anksčiau buvusi popgrupės „Pinup Girls“ narė, tituluota gražuolė, taip pat augina autizmo spektro sutrikimą turinį sūnų.
Atsivėrė žinoma Lietuvos atlikėja
Tai atskleidė naujas žurnalo „Žmonės“ viršelis, kurį papuošė K. Zvonkuvienė ir V. Arlauskienė – abi moterys jame įsiamžino su savo sūnumis.
„Atėjo laikas ir mano išpažinčiai: ir man, kaip Katažinai, likimas lėmė auginti autistišką vaiką“, – minėtam leidiniui teigė V. Arlauskienė.
Pabrėžiama, kad abi dainininkes susiejo ne tik draugystė, bet ir noras padėti kitoms tokio paties likimo šeimoms.
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