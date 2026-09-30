Saulius Prūsaitis pranešė džiugią žinią: „Labai laukiu...“

„Kai šiemet sulaukiau kelių pasiūlymų surengti naujametinį šou, pamatęs tarp jų „Švyturio“ areną, ilgai nedvejojau. Šis miestas mano širdyje užima ypatingą vietą, koncertai čia – visada tobuli. Nuotaikos salėje ir scenoje tarsi susilieja į bendrą energijos ir džiaugsmo pliūpsnį“, – sako Saulius Prūsaitis.
Jam pritaria ir „Karališkos erdvės“ duetas Neringa Levulienė ir Linas Domeikis. „Klaipėda – labai pasiilgtas miestas. Esame čia groję ne kartą. Klaipėdos naktiniuose klubuose net teko sutikti Naujuosius metus. Jei gerai prisimename, tai buvo 2000-ieji! Tad sugrįžti į Klaipėdą šiemet, būtent Naujųjų metų išvakarėse, bus labai smagu ir simboliška“, – sako jie.
Karjeros prasilenkė vos per metus
Saulius Prūsaitis ir „Karališka erdvė“ iki šiol niekuomet nėra pasirodę vienoje scenoje. Ir tai gana keista, mat jie kilę iš to paties miesto – Marijampolės. Dar keisčiau – iki šiol jie net nebuvo pažįstami, nors turi ne vieną bendrą draugą.
Muzikantai tiesiog prasilenkė laike ir erdvėje. „Karališka erdvė“ aktyvią koncertinę karjerą baigė 2002-iaisiais, o Saulius Prūsaitis po pertraukos aktyviai muzikuoti pradėjo 2004-aisiais. Sustabdžius „Karališkos erdvės“ veiklą, jos vokalistė Neringa trejiems metams išvyko gyventi į Australiją. Beveik tuo pat metu Saulius Prūsaitis parvyko iš Londono į Lietuvą būtent tam, kad pradėtų itin sėkminga tapusią savo muzikinę karjerą.
Šiuo metu „Karališkos erdvės“ nariai gyvena Kaune, Saulius Prūsaitis – Vilniuje. Tad visai logiška, kad pirmą kartą bendroje scenoje jie susitiks neutralioje teritorijoje – Klaipėdoje.
Saulius Prūsaitis prisimena, kad tuo metu, kai „Karališka erdvė“ išgyveno savo aukso amžių, jis buvo vos pradėjęs muzikuoti. Tai buvo pirmieji nedrąsūs bandymai groti alternatyvią muziką neformalų bendruomenėje. „Karališka erdvė“ tuo metu jau buvo garsi, moderni šokių muzikos grupė, kurios didžiausias hitas „Karalių paslaptys“ peržengė žanro ribas ir tapo megapopuliarus.
„Jei kas nors būtų tada atėjęs ir pasakęs, kad po daugiau nei dvidešimties metų susitiksime Klaipėdoje, arenoje, bendrame Naujųjų metų koncerte, toks scenarijus man būtų pasirodęs neįtikėtinu. Labai laukiu to koncerto, ateisime su dviguba jėga“, – sako Saulius Prūsaitis.
„Taip, mūsų koncertiniai keliai visiškai prasilenkė, bet mes Sauliaus kūrybą sekame nuo „Happyendless“ laikų iki šiandienos hitų, tad bus labai smagu susitikti scenoje“, – sako „Karališka erdvė“.
Trys valandos hitų
Paskutinę metų dieną vyksiančio „Nauji & Pasiutę“ koncerto žiūrovų laukia auksinis hitų sąrašas.
Saulius Prūsaitis į Klaipėdą atsiveš „39“, „Norim šokti“, „Pamela“, „Prie ežerėlio“, „Tu nemoki“, „Tyliai išeinu pas kitą“ ir dar daugiau savo žinomiausių kūrinių.
„Karališka erdvė“ – legendinius hitus „Karalių paslaptys“ („Iš lėto leidžiasi saulė“), „Atostogos“ („Aš išrašysiu tavo vardą“), „Šokių karštligė“, „Aš vėl esu toli“ bei kitus puikiai pažįstamus kūrinius.
Iš viso – net trys valandos šėlsmo. Muzikantai Naujųjų metų koncertui „Nauji & Pasiutę“ svarsto įrašyti ir vieną bendrą kūrinį.
Saulius Prūsaitis ir „Karališka erdvė“ – „Nauji & Pasiutę“ 12 31 Klaipėda, „Švyturio“ arena. Koncerto laikas – 19–22 val. Bilietus platina manobilietas.lt
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