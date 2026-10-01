Vagystė Vilniuje – pavogė garaže laikytą ginklą

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FOTOGALERIJA. Vilniaus policija
Policijos departamento duomenimis, apie 15 val. Mykolo Marcinkevičiaus gatvėje, garaže, pastebėta, kad iš spintelės stalčiaus pavogtas teisėtai laikomas mažos galios revolveris „ME 38 Compact G“.
Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimo.
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