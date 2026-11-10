Pirkėja parodė, ką rado prekybos tinklo lentynoje: „Net pašokau iš išgąsčio“

„Prekinausi parduotuvėje spalio 19 dieną ir užmačiau tokį vaizdinį – kelis metus perku šitą sūrį, kuriam labai retai pastebiu nuolaidą“, – rašė moteris.
Naujienų portalo tv3.lt skaitytoja apsipirko Vilniuje, Pašilaičiuose, Pavilnionių g. 22 esančioje „Rimi“ parduotuvėje. Ji apžiūrėjo avių pieno sūrį su juodaisiais trumais „Vega Sotuelamos Trufado“. 200 gramų pakuotė tuomet buvo parduodama su 20 proc. nuolaida.
„Buvo sumaišyti galiojantys su negaliojančiais apie 2 mėnesius nuo rugpjūčio galo, tai kur čia matyta...suprasčiau kažkas kito, bet ypač pieno produktai. Su jais geriau nejuokauti“, – pasakojo skaitytoja.
„Rimi“ lentynoje – pasibaigusio galiojimo sūris
Ant vienos nufotografuotos pakuotės nurodyta data – 2026 metų rugpjūčio 20 diena.
„Buvo uždėta akcija ir dar supuvęs vienas jų, kurio vos nepaėmiau…Kai pakėliau ir pažiūrėjau į jį net pašokau iš išgąsčio. Gal taisyklingiau pažaliavęs, tikrai ne toks turi būti, čia jis su trumais, kurie juodi, ne žali“, – įvardijo moteris.
Tad skaitytoja nusprendė patikrinti, ar darbuotojai atkreips dėmesį į pakuotę.
„Tikrai ne pirmą sykį matau, kaip prekės baigė galioti ir toliau sau guli, vėdinasi. Tai įdomu buvo, atlikau eksperimentą, padėjau prieš akis, kad būtų gerai matoma žaluma. Po kelių dienų, spalio 23, akcija buvo nuimta, bet sūris taip ir liko gulėti.
Neturėjau laiko jums parašyti iki atostogų, tai dar spėjau paatostogauti ir grįžti, lapkričio 9 dieną jis vis dar tebebuvo. Puikiai suvokiu, kad tai gali būti dėl darbuotojų trūkumo, užkrovimo ir nepakankamo atlyginimo!“ – piktinosi skaitytoja.
Šių priežasčių „Rimi“ nenurodė.
Ar žalsvi plotai ant sūrio – pelėsis?
Dėl skaitytojos pastebėjimų naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į „Rimi“.
„Įvertinę situaciją manome, kad tikėtina, jog tikrinant prekių galiojimo terminus įvyko žmogiškoji klaida – nebuvo pastebėti ant pakuotės nurodyti galiojimo metai.
Prekė su pasibaigusiu galiojimo terminu neturėjo būti prekyboje, todėl dėl šios situacijos nuoširdžiai apgailestaujame ir atsiprašome pirkėjos“, – nurodė „Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Anot jos, „prekių galiojimo terminai tikrinami kasdien, vadovaujantis specialioje programoje pateikiamu tos dienos tikrintinų prekių sąrašu“. Bendrovė žada parduotuvės komandai dar kartą priminti tai daryti atidžiai.
Kada šis sūris paskutinį kartą tikrintas iki naujienų portalo tv3.lt užklausos, bendrovė nenurodė. Nepatikslino ir to, ar pasibaigusio galiojimo sūriai jau išimti iš lentynos.
Kaip „Rimi“ grąžina pinigus už nekokybišką maistą?
„Rimi“ patikrino ir kitas šio sūrio pakuotes. Panašių žalsvų plotų rasta ant sūrių su skirtingomis galiojimo datomis. Tačiau ar tai pelėsis, bendrovė kol kas nepatvirtino.
„Siekdami tiksliai įvertinti, ar tokia išvaizda būdinga šiam konkrečiam produktui, kreipiamės į tiekėją dėl papildomos informacijos“, – nurodė L. Lesauskaitė-Remeikė.
Jei prekės galiojimo terminas pasibaigęs ar kyla abejonių dėl kokybės, „Rimi“ ragina jos nevartoti. Pirkėjai gali kreiptis į parduotuvės darbuotojus arba klientų aptarnavimo centrą.
„Tokiais atvejais grąžiname už netinkamą prekę sumokėtus pinigus ir skiriame įmonėje numatytą kompensaciją“, – tvirtino L. Lesauskaitė-Remeikė.
Ar pinigams susigrąžinti būtinas pirkimo kvitas ir kokia kompensacija skiriama, bendrovė nepatikslino.
Ar maistą po „geriausias iki“ datos galima parduoti?
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) aiškina, kad kai kuriuos maisto produktus galima parduoti ir po „geriausias iki“ datos, tačiau jie turi būti saugūs ir tinkami vartoti. Už jų saugą ir kokybę atsako pardavėjas.
Prekė turi būti nepažeistoje gamintojo pakuotėje. Ant jos būtinas aiškus įspėjimas apie praėjusią datą, o pati data negali būti uždengta. Tokiam maistui skiriama atskira, pažymėta prekybos vieta. Vien nuolaidos neužtenka.
Kai kuriems gyvūniniams produktams, pavyzdžiui, kietiesiems sūriams, po „geriausias iki“ datos numatytas ne ilgesnis kaip 10 kalendorinių dienų pardavimo terminas.
Po „tinka vartoti iki“ datos produkto parduoti nebegalima.