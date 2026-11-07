Kuo greičiau išmeskite šiuos produktus: jie – širdies nuodas

Mitybos specialistai atkreipia dėmesį, kad norint pasirūpinti širdimi nebūtina iš pagrindų keisti viso savo valgiaraščio. Kartais užtenka sumažinti tam tikrų produktų kiekį arba juos pakeisti sveikesnėmis alternatyvomis.
Tokie pokyčiai gali padėti palaikyti normalų kraujospūdį, cholesterolio lygį ir sumažinti širdies ligų riziką, rašoma healthxchange.sg.
Perdirbti mėsos gaminiai
Dešrelės, rūkyti kumpiai, šoninė ar saliamis – produktai, kuriuos nemažai žmonių renkasi pusryčiams, sumuštiniams ar vakarienei. Vis dėlto dažnas jų vartojimas gali turėti neigiamų pasekmių širdies sveikatai.
Mokslininkų duomenimis, kasdien suvalgant maždaug 50 gramų perdirbtos mėsos, didėja insulto ir širdies ligų rizika. Taip yra todėl, kad tokiuose gaminiuose paprastai gausu druskos, sočiųjų riebalų ir įvairių konservantų.
Norint sumažinti šių produktų vartojimą, juos galima pakeisti žuvimi, riešutais, pupelėmis, lęšiais, tofu ar kitais augalinės kilmės baltymų šaltiniais.
Sviestas ir riebūs produktai
Sviestas daugelyje virtuvių yra nepakeičiamas produktas, tačiau jo kiekį maiste vertėtų riboti. Nemažai sočiųjų riebalų taip pat randama riebioje grietinėlėje, kokosų ir palmių aliejuose.
Nuolatinis per didelis šių riebalų vartojimas gali padidinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje ir taip paskatinti širdies bei kraujagyslių ligų riziką.
Specialistai pataria sočiuosius riebalus dažniau keisti nesočiaisiais. Vienas paprasčiausių būdų tai padaryti – rinktis alyvuogių, rapsų ar kitus augalinius aliejus. Toks mitybos pokytis gali padėti sumažinti koronarinės širdies ligos tikimybę.
Per didelis druskos kiekis
Mityboje taip pat svarbu kontroliuoti suvartojamos druskos kiekį. Per didelis jos vartojimas gali lemti kraujospūdžio padidėjimą, o tai laikoma vienu svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų bei insulto rizikos veiksnių.
Mažesnis natrio kiekis maiste gali padėti sureguliuoti kraujospūdį ir sumažinti su širdies bei kraujagyslių sveikata susijusių komplikacijų pavojų.
Suaugusiam žmogui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos – maždaug vieną arbatinį šaukštelį. Vis dėlto reikėtų įvertinti, kad jos gauname ne tik patys gardindami patiekalus, bet ir vartodami jau pagamintus maisto produktus.
Balta duona ir saldūs kepiniai
Kasdienėje mityboje netrūksta produktų iš rafinuotų grūdų – baltos duonos, bandelių, sausainių ar baltųjų ryžių. Vis dėlto jų vartojimu nereikėtų piktnaudžiauti. Tokie produktai organizme greitai suskaidomi, todėl gali sukelti staigų cukraus kiekio kraujyje padidėjimą.
Mitybos specialistai ragina dažniau teikti pirmenybę viso grūdo gaminiams. Baltą duoną ir ryžius verta pakeisti viso grūdo duona, avižomis, miežiais ar rudaisiais ryžiais.
Rūpinantis širdies sveikata, svarbi ir vaisių bei daržovių įvairovė. Per dieną rekomenduojama jų suvalgyti apie 400 gramų.
Saldūs gėrimai
Ne tik maistas, bet ir kasdien pasirenkami gėrimai gali turėti įtakos širdies sveikatai. Gazuotuose vaisvandeniuose, saldintose arbatose ir energiniuose gėrimuose dažnai gausu cukraus, todėl jų vartojimas neturėtų tapti kasdieniu įpročiu.
Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad net viena 250 mililitrų saldaus gėrimo porcija per dieną gali būti susijusi su didesne širdies ligų rizika. Nors toks kiekis gali atrodyti nedidelis, ilgainiui reguliarus šių gėrimų vartojimas gali turėti neigiamų pasekmių.
Atsargiai reikėtų rinktis ir gėrimus su dirbtiniais saldikliais. Specialistų teigimu, geriausias pasirinkimas kasdieniam troškuliui malšinti išlieka paprastas geriamasis vanduo.
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