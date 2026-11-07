Taip kepti bulviniai blynai taps šeimos hitu: pigu, greita ir be proto skanu

Reikės:
- ~1 kg valytų bulvių;
- 1 svogūno;
- 2 skiltelių česnako;
- 1 kiaušinio;
- 1 v. š. miltų;
- Druskos, pipirų.
Gamyba:
Nuvalytas bulves, svogūną, česnaką sutarkuojame per tarką (smulkesnę už burokinę). Dedame į koštuvą ir leidžiame nuvarvėti vandens pertekliui.
Tuomet mušame kiaušinį, beriame miltus ir prieskonius. Išmaišome tešlą. Blynus kepame keptuvėje su įkaitintu aliejumi iš abiejų pusių kol gražiai apskrunda.
Patiekiame su grietine, silke ir raugintais agurkėliais.
Skanaus Jums linki Aurimėlis!
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