Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Taip kepti bulviniai blynai taps šeimos hitu: pigu, greita ir be proto skanu

2026-11-07 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bulviniai blynai su silke. Esu visiškai bulvinių patiekalų žmogus. Mėgstu nuo paprastai virtų bulvių iki cepelinų. O bulvė ir silkė man tobulas duetas, tad šį kartą apie jų „draugystę“, – rašė tinklaraščio „Aurimėlio virtuvė“ autorius Aurimas.

Taip kepti bulviniai blynai taps šeimos hitu: pigu, greita ir be proto skanu (Nuotr. Aurimėlio virtuvė)

Bulviniai blynai su silke. Esu visiškai bulvinių patiekalų žmogus. Mėgstu nuo paprastai virtų bulvių iki cepelinų. O bulvė ir silkė man tobulas duetas, tad šį kartą apie jų „draugystę“, – rašė tinklaraščio „Aurimėlio virtuvė“ autorius Aurimas.

REKLAMA

Reikės:

  • ~1 kg valytų bulvių;
  • 1 svogūno;
  • 2 skiltelių česnako;
  • 1 kiaušinio;
  • 1 v. š. miltų;
  • Druskos, pipirų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gamyba:

Nuvalytas bulves, svogūną, česnaką sutarkuojame per tarką (smulkesnę už burokinę). Dedame į koštuvą ir leidžiame nuvarvėti vandens pertekliui.

REKLAMA
REKLAMA

Tuomet mušame kiaušinį, beriame miltus ir prieskonius. Išmaišome tešlą. Blynus kepame keptuvėje su įkaitintu aliejumi iš abiejų pusių kol gražiai apskrunda.

Patiekiame su grietine, silke ir raugintais agurkėliais.

Skanaus Jums linki Aurimėlis!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Bulviniai blynai (nuotr. Aurimėlio virtuvė)
Išdavė skaniausių bulvinių blynų receptą: užsirašykite ir turėkite

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų