Atskleidė, ar sveika valgyti raugintus kopūstus: štai kokia tiesa

Specialistai pastebi, kad reguliarus raugintų produktų vartojimas gali padėti ne tik infekcijų sezono metu, bet ir prisidėti prie kai kurių lėtinių ligų, įskaitant tam tikras vėžio formas, prevencijos, rašoma fakt.pl.
Kas vyksta fermentacijos metu?
Dar visai neseniai apie raugintus produktus daugiausia kalbėta tik virškinimo kontekste, tačiau mokslininkai atkreipia dėmesį, kad fermentacijos metu susidaro daugybė organizmui naudingų biologiškai aktyvių junginių.
Be to, rauginti produktai yra pieno rūgšties bakterijų šaltinis, kuris padeda palaikyti žarnyno mikrobiotos pusiausvyrą.
Būtent nuo žarnyno mikrobiotos būklės didele dalimi priklauso sklandus imuninės sistemos veikimas. Kuo įvairesnė ir stabilesnė žarnyno bakterijų bendruomenė, tuo efektyviau organizmas gali kovoti su grėsmėmis ir slopinti lėtinius uždegiminius procesus.
Nuo raugintų agurkų iki kimči
Tyrimai rodo, kad sveika žarnyno mikrobiota gali padėti mažinti kai kurių lėtinių ligų riziką. Tai aktualu ir kalbant apie onkologines ligas, nes lėtinis uždegimas laikomas vienu iš veiksnių, galinčių prisidėti prie vėžinių procesų vystymosi.
Vis dėlto specialistai pabrėžia, kad rauginti produktai nėra vaistas ir negali garantuoti apsaugos nuo vėžio. Jie gali būti viena iš subalansuotos ir sveikos mitybos dalių.
Įdomu tai, kad panašios naudingos savybės siejamos tiek su mums įprastais raugintais agurkais ar kopūstais, tiek su Azijoje itin populiariu korėjietišku patiekalu kimči. Visus šiuos produktus vienija natūralus fermentacijos procesas ir žarnynui naudingų bakterijų gausa.
Užtenka vos kelių šaukštų per dieną
Šaltuoju metų laiku verta dažniau į valgiaraštį įtraukti raugintus kopūstus, agurkus, burokėlius ar kimči.
Šie produktai yra nekaloringi, turi skaidulų, vitamino C ir kitų fermentacijos metu susidarančių vertingų medžiagų.
Tačiau persistengti nereikia. Net ir nedidelė porcija gali būti naudingas kasdienės mitybos papildas.
Kodėl verta valgyti raugintus produktus?
- Padeda palaikyti sveiką žarnyno mikrobiotą ir gerina virškinimą.
- Gali stiprinti imuninę sistemą.
- Padeda mažinti uždegiminius procesus organizme.
- Papildo mitybą skaidulomis ir kitomis vertingomis medžiagomis.
Svarbu žinoti sergant aukštu kraujospūdžiu
Nors rauginti produktai laikomi sveiku pasirinkimu, juose dažnai būna nemažai druskos. Todėl žmonėms, sergantiems arterine hipertenzija, širdies ligomis arba turintiems riboti natrio kiekį maiste, rekomenduojama juos vartoti saikingai.
Tokiais atvejais raugintus produktus geriau rinktis kaip garnyrą ar priedą prie pagrindinio patiekalo, o ne pagrindinę jo dalį.
Taip pat galima ieškoti mažiau sūrių gaminių arba prieš valgant juos lengvai nuplauti vandeniu.
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