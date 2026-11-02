Greitas varškės apkepas pagal Ingridą: tiesiog tirps burnoje

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Varškės apkepas su obuoliais
Reikės:
- 360 g varškės;
- 3 kiaušinių;
- 4 v. š. cukraus;
- 100 ml kefyro;
- 6 šaukštai manų kruopų;
- 5 nedideli obuoliai;
- 2 šaukštai rudojo cukraus;
- 1 – 2 arbatiniai šaukšteliai cinamono.
Ruošimas:
Obuolius nuplauname, supjaustome nedideliais kubeliais, pabarstome šaukštu rudojo cukraus ir cinamonu. Išmaišome.
Kiaušinius su paprastu cukrumi išplakame iki purios masės. Supilame kefyrą, sudedame varškę ir išmaišome. Suberiame manų kruopas ir paliekame 15 minučių, kad jos išbrinktų.
Sudedame obuolių gabalėlius ir atsargiai išmaišome. Masę supilame į sviestu pateptą kepimo formą.
Viršų pabarstome likusiu ruduoju cukrumi ir cinamonu. (Aš pamiršau pabarstyti, tad iškeptą apkepą šiek tiek pabarsčiau cukraus pudra).
Kepame iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 45 minutes. Iškepusiam apkepui leiskite šiek tiek atvėsti – tuomet jis gražiau pjaustysis.
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