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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Greitas varškės apkepas pagal Ingridą: tiesiog tirps burnoje

2026-11-02 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Rudeniu kvepiantis varškės apkepas“, – rašo tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida, pasidalijusi receptu.

Varškės apkepas su obuoliais (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

„Rudeniu kvepiantis varškės apkepas“, – rašo tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorė Ingrida, pasidalijusi receptu.

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Kviečiame išbandyti.

Varškės apkepas su obuoliais

Reikės:

  • 360 g varškės;
  •  3 kiaušinių;
  •  4 v. š. cukraus;
  • 100 ml kefyro;
  •  6 šaukštai manų kruopų;
  •  5 nedideli obuoliai;
  •  2 šaukštai rudojo cukraus;
  • 1 – 2 arbatiniai šaukšteliai cinamono.

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Ruošimas:

Obuolius nuplauname, supjaustome nedideliais kubeliais, pabarstome šaukštu rudojo cukraus ir cinamonu. Išmaišome.

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Kiaušinius su paprastu cukrumi išplakame iki purios masės. Supilame kefyrą, sudedame varškę ir išmaišome. Suberiame manų kruopas ir paliekame 15 minučių, kad jos išbrinktų.

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Sudedame obuolių gabalėlius ir atsargiai išmaišome. Masę supilame į sviestu pateptą kepimo formą. 

Viršų pabarstome likusiu ruduoju cukrumi ir cinamonu. (Aš pamiršau pabarstyti, tad iškeptą apkepą šiek tiek pabarsčiau cukraus pudra).

Kepame  iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 45 minutes. Iškepusiam apkepui leiskite šiek tiek atvėsti – tuomet jis gražiau pjaustysis.

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