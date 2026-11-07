Dabar lietuviai šluoja šias prekes iš vaistinių: paaiškino, kodėl

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į „BENU“ vaistinių tinklo vaistininkę Deimantę Zalagaitytę ir „Camelia“ vaistinių tinklo vaistininką Saulių Morkūną, kurie pakomentavo, kurie produktai šiuo metu iš lentynų dingsta sparčiausiai.
Produktai nuo peršalimo – populiariausi
D. Zalagaitytė pasakojo, kad pastebimas virusinių infekcijų plitimas. Pasak jos, šiemet, kaip ir pernai, jau nuo antros rugsėjo savaitės buvo pastebėti dažnesni susirgimai.
Kalbėdama apie vaikus vaistininkė pažymėjo, kad prie to galėjo prisidėti sugrįžimas į ugdymo įstaigas.
„Išskirti būtų galima ir darbingo amžiaus suaugusiuosius, kurie rudens pradžioje, lyginant su vasaros sezonu, dažniau kreipiasi dėl įvairių peršalimo simptomų: nosies užgulimo, galvos, raumenų skausmo, gerklės skausmo, kosulio, blogos bendros savijautos“, – sakė ji.
D. Zalagaitytė sakė, kad suaugusieji dažnai renkasi tablečių ir miltelių pavidalo preparatus, kuriuose derinamos kelios veikliosios medžiagos – paracetamolis, pseudoeferdrinas, dekstrometorfanas, fenilefrinas.
O štai gerklės skausmui ieškoma „stipresnių“ tablečių su flurbiprofenu, benzidaminu, lidokainu. Neretai prašoma antiseptinėmis savybėmis pasižyminčių tablečių, kurios stabdytų infekcijos plitimą.
„Nosies užgulimui itin perkami kvėpavimą palengvinantys purškalai su ksilometazolinu, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad šiuos purškalus galima vartoti ne ilgiau kaip 7 dienas.
Jeigu simptomai tęsiasi, vartojimą reikėtų nutraukti ir pakeisti, pavyzdžiui, hipertoniniu jūros vandeniu arba pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku, kokie kiti preparatai galėtų padėti“, – tikino ji.
S. Morkūnas taip pat pasakojo, kad peršalimo simptomus lengvinančios priemonės patenka į TOP perkamiausias.
Anot jo, pacientai vis dažniau ieško nosies purškalų, lašų slogai, preparatų gerklės skausmui bei kosuliui malšinti.
Lietuviai sparčiai pildo namų vaistinėles
D. Zalagaitytė taip pat nurodė, kad pastebima, jog augant sergamumui lietuviai taip pat nori pasipildyti namų vaistinėles.
Anot jos, perkami įvairūs ibuprofeno, paracetamolio preparatai, taip pat nauji termometrai, inhaliatoriai.
„Pastebime, kad ieškoma ne tik vaistinių preparatų nuo peršalimo, bet ir priemonių virusinių infekcijų profilaktikai, pavyzdžiui, pastilių ar purškalo su jota-karageninu, kuris naudojamas siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką, kai lankomasi gausių susibūrimų vietose, keliaujama viešuoju transportu.
Taip pat išaugęs susidomėjimas imuninę sistemą palaikančiais preparatais: vitaminais D ir C, žuvų taukais, preparatais su beta gliukanais, juoduogių šeivamedžių vaisių ekstraktu“, – sakė ji.
S. Morkūnas pažymėjo, kad imuniteto stiprinimas jų pirkėjams taip pat aktualus. Pašnekovas nurodė, kad tam tikri maisto papildai šiuo metu susilaukia daugiausiai dėmesio.
„Šiuo metu yra populiarūs maisto papildai, ypač vitaminas D, B grupės vitaminai, magnis ir žuvų taukai“, – tikino jis.
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