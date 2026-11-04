Lietuviai šluoja šias prekes iš vaistinių lentynų: atskleidė priežastį

Nors už lango dar laikosi teigiama temperatūra, gydytojai įspėja, kad gripas, koronavirusas ir kiti klastingi ligų sukėlėjai jau plinta. Tą savo kailiu jau spėjo pajusti ir ne vienas lietuvis.
BENU vaistininkės Deimantės Zalagaitytės teigimu, virusinių infekcijų plitimas šiemet, panašiai kaip ir pernai, šoktelėjo į viršų dar antrąją rugsėjo savaitę.
„Vaikų grupėje tokiam reiškiniui neabejotinai didžiausią įtaką turėjo sugrįžimas į ugdymo įstaigas.
Tačiau išskirti būtų galima ir darbingo amžiaus suaugusiuosius, kurie rudens pradžioje, lyginant su vasaros sezonu, dažniau kreipiasi dėl įvairių peršalimo simptomų: nosies užgulimo, galvos, raumenų skausmo, gerklės skausmo, kosulio, blogos bendros savijautos“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo ji.
Įspėja – šių preparatų negalima vartoti ilgiau nei 7 d.
Vaistininkė pasakojo, kad suaugusieji dažniausiai renkasi tablečių arba miltelių pavidalo preparatus, kuriuose derinamos kelios veikliosios medžiagos, įvairiems peršalimo simptomams suvaldyti.
„Gerklės skausmui malšinti ieškoma „stipresnių“ tablečių su flurbiprofenu, benzidaminu, lidokainu. Neretai prašoma antiseptinėmis savybėmis pasižyminčių tablečių, kurios stabdytų infekcijos plitimą.
Pavyzdžiui, tablečių su cetilperidinu, dekvalinio chloridu, chlorheksidinu ar oktenidinu – medžiagomis, kurios naikina patogenus burnos ir ryklės gleivinėje. Nosies užgulimui itin perkami kvėpavimą palengvinantys purškalai su ksilometazolinu“, – sakė D. Zalagaitytė.
Tačiau vaistininkė atkreipė dėmesį, kad šiuos purškalus galima vartoti ne ilgiau kaip 7 dienas. „Jeigu simptomai tęsiasi, vartojimą reikėtų nutraukti ir pakeisti, pavyzdžiui, hipertoniniu jūros vandeniu arba pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku, kokie kiti preparatai galėtų padėti“, – patarė ji.
Tuo metu vaikų gerklės skausmui, perštėjimui, dirginimui, kaip pasakojo vaistininkė, dažniau pasirenkamos natūralios priemonės.
„Tai būtų pastilės arba purškalai su islandinių kerpenų gniužulų, vaistinių svilarožių šaknų ekstraktais, dygliuotųjų šaltalankių uogų aliejumi. Jie pasižymi drėkinančiomis, gleivinę sutepančiomis savybėmis.
Nosies higienai perkamos priemonės su izotoniniu jūros vandeniu, o esant stipresniems sinusito simptomams ir nosies užgulimui pasirenkami hipertoniniai tirpalai, kurie efektyviau kovoja su nosies užgulimu, mažina gleivinės paburkimą.
Augant sergamumui, atnaujinama namų vaistinėlė, perkami įvairių farmacinių formų ibuprofeno ir paracetamolio preparatai: vaikams – sirupai, žvakutės, kramtomosios tabletės, suaugusiesiems – tabletės ir kapsulės. Taip pat perkami nauji termometrai ir inhaliatoriai, ypač – jeigu namuose yra vaikų“, – kalbėjo D. Zalagaitytė.
Ką lietuviai šiuo metu perka dažniausiai?
Pašnekovei antrino ir vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė.
„Pastebime, kad spalį vaistinėse dažniau įsigyjama gerklės skausmui ir kosuliui skirtų priemonių, taip pat nereceptinių vaistų su skausmą ir karščiavimą padedančiais numalšinti komponentais, tokiais kaip paracetamolis ar ibuprofenas. Pacientų krepšeliuose dažnai atsiduria ir įvairūs nosies purškalai“, – sakė ji.
Pasak jos, pacientai dairosi kompleksinių peršalimo simptomams palengvinti skirtų vaistų, karštų gėrimų, tačiau, vaistininkės pastebėjimu, rugsėjį ši tendencija buvo ryškesnė.
„Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė taip pat pastebėjo, kad šiuo metu matomas išaugęs gyventojų susidomėjimas preparatais, skirtais lengvinti peršalimo simptomus.
„Dažniausiai gyventojai ieško tiek sudėtinių vaistų, padedančių palengvinti peršalimo simptomus, tiek priemonių konkretiems negalavimams – nosies užgulimui, slogai, kosuliui, gerklės skausmui ar užkimimui mažinti. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugo ir kai kurių vaistinių preparatų nuo skausmo pardavimai“, – sakė jis.
Šoktelėjo testų nuo gripo ir COVID-19 pardavimai
Vaistininkas teigė, kad gyventojai dažnai teiraujasi ir dėl greitųjų testų, skirtų nustatyti COVID-19 ar gripą.
„Camelia“ vaistininkės Asta Krušnienės pastebėjimu, spalį pacientai įsigijo beveik trečdaliu daugiau greitųjų koronaviruso ir gripo nustatymo testų.
„Statistika rodo, kad spalį taip pat parduota daugiau antibiotikų, pagal gydytojų išrašytus receptus. Pastebime ir antivirusinių vaistų nuo gripo paklausą.
Šiuo metu pacientų pirkinių krepšeliuose dažniau atsiranda ir lūpų priežiūros priemonės, žolelių arbatos bei pipiriniai ar garstyčių pleistrai“, – pridūrė ji.
Nors peršalimo simptomams malšinti gyventojai renkasi panašias priemones kaip ir pernai, BENU vaistininkė D. Zalagaitytė pastebėjo, kad virusinių infekcijų nustatymo testų, pavyzdžiui, COVID-19, perkama mažiau.
Ieško, kaip apsisaugoti nuo infekcijų
Be kita ko, ji pastebėjo, kad ieškoma ne tik vaistinių preparatų nuo peršalimo, bet ir priemonių virusinių infekcijų profilaktikai, pavyzdžiui, pastilių ar purškalo su jota-karageninu:
„Jis naudojamas siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką, kai lankomasi gausių susibūrimų vietose, keliaujama viešuoju transportu. Taip pat išaugęs susidomėjimas imuninę sistemą palaikančiais preparatais: vitaminais D ir C, žuvų taukais, preparatais su beta gliukanais, juoduogių šeivamedžių vaisių ekstraktu.“
Vaistininkė išskyrė ir išaugusį susidomėjimą akių priežiūros priemonėmis. „Tai susiję su sausesniu patalpų oru, sugrįžimu į darbą po atostogų bei ilgu sėdėjimu prie kompiuterio. Drėkinamieji akių lašai su hialurono rūgštimi ir dekspantenoliu mažina akių perštėjimą ir kitus nemalonius pojūčius.
Rudenį pastebime ir išaugusį tepalų, pleistrų bei tablečių, naudojamų raumenų, sąnarių ir lėtiniams nugaros skausmams malšinti, pirkimą, nes atšalus orams šie skausmai paūmėja“, – komentavo D. Zalagaitytė.
Populiarūs ne tik vaistai nuo peršalimo
„Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadovės Irenos Tėvelienės teigimu, pacientai šiemet aktyviai domisi ne tik skiepais nuo gripo, bet stebimi pokyčius ir kitose vaistinių prekių kategorijose.
„Palyginę spalio mėnesio pardavimus su rugsėjo mėnesiu, vertinant atitinkamą mėnesio laikotarpį, matome, kad maždaug penktadaliu išaugo preparatų nuo herpeso viruso ir kepenims skirtų preparatų paklausa.
Dešimtadaliu išaugo poreikis priemonių akių sausumui mažinti, o taip pat daugiau perkama burnos higienos priemonių“, – sakė ji.
Pasak M. Rutalės, gyventojai ieško ne tik peršalimo simptomams lengvinti skirtų preparatų, bet neretai kreipiasi ir dėl nemigos ar lengvų miego sutrikimų, ieškodami priemonių, galinčių padėti pagerinti miego kokybę.
„Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais reikšmingiau padidėjo maisto papildų, skirtų lengviems miego sutrikimams mažinti, paklausa“, – sakė vaistininkas.
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