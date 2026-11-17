Aleksandras Vezenkovas fantastiškai išplėšė pratęsimą, vėliau pergalingą metimą pataikė Cory Josephas, o Pirėjo „Olympiacos“ (9/3) šventė pergalę 97:95 (28:18, 21:18, 12:18, 21:28, 15:13).
Pirėjo komanda startavo gerokai geriau (10:2), o Yamo Madaro ir Romano Sorkino taškai menkai gelbėjo „Maccabi“. Aleksandras Vezenkovas netrukus pataikė iš toli, o dar vieną tritaškį šovė ir Cory Josephas – 22:9. Dviženklę persvarą svečiai turėjo ir po pirmo kėlinio – 28:19.
Jimmy Clarkas bei Kamaras Baldwinas kiek truktelėjo į priekį „Maccabi“ (21:30), tačiau skirtumas vis tiek mažėjo lėtai. Po dviejų ketvirčių OLY vis dar jautėsi tvirtai – 36:49.
Panaši situacija liko ir po pertraukos, tiesa, trečiam kėliniui einant į pabaigą svarbų tritaškį paleido Keatonas Wallace‘as, o dar du taškus pelnė J.Clarkas – 54:59.
13:0 – spurtą rengė „Macabi“, kuri perėmė mačo iniciatyvą – 67:61. Jį stabdį Codi Millerio-McIntyre‘o tritaškis, vėliau jis pridėjo dar vieną – 67:69. Romanas Sorkinas ir Bonzie Colsonas stabilizavo aikštės šeimininkų padėtį (76: 69), bet apie save priminė A.Vezenkovas – 72:76.
Likus 36 sek. komandas skyrė vos taškas (77:78), J.Clarkas prasiveržimu atsakė savo metimu, E.Fournier buvo netaiklus, o baudų mesti stojo J.Hoardas – 88:77. D.Hallas baudas taip pat susimetė, likus 8 sek., Y.Madaras neišlaikė kamuolio iki galo ir taip suteikė šansą OLY.
Liko 1,4 sekundės, C.Milleris-McIntyre‘as spėjo perduoti kamuolį A.Vezenkovui, kuris pataikė įspūdingą metimą, plėšusį pratęsimą.
Jame A.Vezenkovas toliau tempė į priekį OLY (88:85), nors lygybę grąžino B.Colsonas. „Maccabi“ vėl ėmė pirmauti (92:90), tačiau bulgaras stojo mesti baudų ir pataikė vieną. K.Wallace‘as šovė iš toli, likus 28 sek., tačiau tuo pačiu atsakė E.Fournier – 94:95. Liko 15 sek., išsimetant kamuolį jį lietė šeimininkai, taip kamuolys perėjo OLY.
Galiausiai OLY išsigelbėjo – pergalingą metimą pataikė C.Josephas.
„Maccabi“: Keatonas Wallace‘as 18 (4/10 trit.), Jimmy Clarkas 15 (3/8 trit.), Yamas Madaras 12, Bonzie Colsonas ir Danielis Theisas – po 10.
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 37 (9 atk. kam., 41 n.b.), Evanas Fournier 16, Cory Josephas 14, Tysonas Wardas 7.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.