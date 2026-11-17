NKL ekipa namuose 88:85 (21:14, 18:19, 21:24, 28:28) patiesė vienus LKL, kurią remia „Betsson“, lyderių – „Gargždus“ (3/1) ir iškovojo jau antrąją pergalę paeiliui turnyre.
Povilo Valaičio auklėtiniai pralaimėjimo atveju būtų praradę šansus žengti tolyn, o toks pats likimas būtų ištikęs ir „Tauragę“. Visgi dabar galimybes prasimušti į geriausiųjų aštuonetą šios komandos išsaugojo. Vis tik pirmoji tarpusavio akistata baigėsi gargždiškių pergale 79:75, tad tarpusavio pranašumas priklausys būtent jiems.
Rungtynes geriau pradėjo svečiai iš Gargždų, kurie pirmuosiuose epizoduose išsiveržė į priekį po sėkmingų gynėjų epizodų (4:0). Visgi „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ greitai atsibudo, o tritaškiais pasižymėję ekipos veteranai išlygino ir persvėrė rezultatą (9:6). Kėlinio pabaigoje šeimininkai netgi sugebėjo truktelėti į priekį – 21:14.
Antrajame kėlinyje „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ išlaikė iniciatyvą savo rankose ir išlaikė įgytą persvarą (31:24). Gargždų ekipa bandė gelbėtis tolimais Stanley Daviso ir Evaldo Šaulio metimais, tačiau šeimininkai neleido varžovams priartėti. Prieš ilgojo pertrauką 39:33 pirmavo jurbarkiečiai.
Po ilgosios pertraukos svečiai surado sprendimų puolime ir sėkmingai sumažino turėtą deficitą iki minimumo, o netrukus E. Šaulys baudų metimu buvo išlyginęs rezultatą (47:47). Visgi kėlinio pabaigoje šeimininkai vėl suorganizavo sėkmingesnę atkarpą, po kurios į lemiamą kėlinį nusinešė trapų pranašumą – 60:57.
Ketvirtajame kėlinyje „Gargždai“ nuolat kvėpavo oponentams į nugaras, tačiau šie sugebėdavo surasti savo atsakymų ir toliau išlaikė susitikimo kontrolę. Atrodė, jog Jurbarko krepšininkams svyla padai, kuomet likus pustrečios minutės iš jų pranašumo teliko taškas (83:82). Vis tik komandos lyderiai tuomet išnaudojo turėtas progas ir paskutinę minutę komanda jau galėjo pasijusti tvirčiau (87:82).
Tuomet E. Šaulys išprovokavo pražangą mesdamas iš toli ir realizavo visus metimus (85:87). Ado Juškevičiaus ranka kitoje aikštės pusėje sykį sudrebėjo (88:85) ir paliko gargždiškiams kiek daugiau nei 6 sekundes išsigelbėti. Po pasitarimo svečiai nesugebėjo užpulti ir turėjo pripažinti priešininkų. viršenybę.
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Adas Juškevičius 19, Vytenis Lipkevičius 15, Mindaugas Stašys 15, Norbertas Giga 15, Saulius Kulvietis 13, Karolis Kokoška 8.
„Gargždai“: Stanley Davisas 26, Benjaminas Krikke ir Evaldas Šaulys po 11, Adomas Sidarevičius 9, Grantas Shephardas 8, Langstonas Wilsonas 7.
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