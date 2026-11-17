Rungtynių pradžioje abi komandos keitėsi sėkmingomis atkarpomis. Pirmajame kėlinyje klaipėdiečiai buvo įgiję keturių taškų pranašumą (27:23).
Antrajame ketvirtyje svečiai perėmė iniciatyvą. Kauniečiai kėlinį laimėjo 26:21 ir į ilgąją pertrauką išėjo turėdami minimalų pranašumą (49:48).
Po pertraukos „Žalgiris-2“ toliau didino atotrūkį. Trečiąjį ketvirtį svečiai laimėjo 18:12 ir prieš lemiamą kėlinį pirmavo septyniais taškais (67:60).
Ketvirtojo kėlinio pradžioje kauniečių persvara buvo išaugusi iki 9 taškų (70:61), tačiau šeimininkai pamažu mažino atsilikimą.
Likus žaisti mažiau nei trims minutėms, Rokas Mačiulis pataikė antrąjį baudos metimą ir išlygino rezultatą (82:82).
Netrukus „Žalgirio-2“ gynėjas Vytis Šliogeris prametė tritaškį, o kitoje aikštės pusėje Eimantas Žilius, po Ernesto Jonkaus rezultatyvaus perdavimo, dvitaškiu išvedė klaipėdiečius į priekį (84:82).
Per likusį laiką „Neptūnas-II“ iniciatyvos nebeatidavė ir užtikrino pergalę. Paskutinį ketvirtį šeimininkai laimėjo net 34:19.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Džiugas Remeikis, pelnęs 26 taškus. Gynėjas pataikė net 8 tritaškius iš 9, atkovojo 3 kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus.
Eimantas Žilius pridėjo 20 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir taip pat surinko 25 naudingumo balus. Simas Šarakauskas pelnė 15 taškų, Rytis Šakaitis – 13, o Ernestas Jonkus – 8.
Kauno ekipoje rezultatyviausi buvo Majus Bulanovas ir Dominykas Urbonavičius, pelnę po 13 taškų.
Po 11 taškų pridėjo Dovydas Jakštonis ir Titas Lavrinovičius, o Kristupas Sabeckas surinko 10 taškų. Martynas Barzdaitis pasižymėjo 9 taškais, atkovojo 9 kamuolius ir surinko 15 naudingumo balų.
NKL čempionate debiutavo ir iš „Žalgirio-3“ ekipos atvykęs 16-metis Vytis Šliogeris. Gynėjas per 10 minučių pelnė 2 taškus ir atkovojo 3 kamuolius.
Klaipėdiečiai pataikė 12 tritaškių iš 34 (35,3 proc.), o kauniečiai realizavo 7 iš 24 (29,2 proc.).
„Neptūnas-II“ taip pat laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (42:36), pelnė daugiau taškų greitosiose atakose (13:4), o šeimininkų atsarginiai žaidėjai surinko net 63 taškus, kai „Žalgirio-2“ suolas pridėjo 31.
„Neptūnas-II“: Džiugas Remeikis 26, Eimantas Žilius 20, Simas Šarakauskas 15, Rytis Šakaitis 13, Ernestas Jonkus 8, Aironas Žymantas 5, Rokas Mačiulis 3, Juozas Virkutis ir Nojus Pabrieža po 2.
„Žalgiris-2“: Majus Bulanovas ir Dominykas Urbonavičius po 13, Dovydas Jakštonis ir Titas Lavrinovičius po 11, Kristupas Sabeckas 10, Jokūbas Kukta ir Martynas Barzdaitis po 9, Nojus Mištautas 6, Vytis Šliogeris 2.
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