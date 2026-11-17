Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) klubas namie 80:75 (15:23, 27:17, 17:15, 21:20) nugalėjo Stambulo „Anadolu Efes“ (5/7).
Pirmieji į priekį truktelėjo svečiai, po Dario Šaričiaus baudų metimų pirmojo kėlinio pabaigoje atsiplėšę 23:15. Antrame kėlinyje su „Dubai“ marškinėliais debiutavo Marcelinho Huertas – veteranas ant parketo žengė klaida ir trikdandžia pražanga.
Vis dėlto brazilui pavyko atsidaryti baudos metimu po techninės Matthew Strazelio pražangos, o šeimininkai antrą kėlinį baigė spurtu 9:0 ir į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudami – 42:40.
Ladies and gentlemen, Marcelinho Huertas. https://t.co/MrSoFlu42d— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 17, 2026
Vėliau „Dubai“ laikėsi trapios persvaros, kuri po Filipo Petruševo tritaškio likus žaisti pusantros minutės virto dviženkle ir pergalinga (78:67).
Po ilgosios pertraukos ant parketo negrįžęs 43-ejų M.Huertas per pusšeštos minutės surinko tašką (0/1 tritaškio, 1/1 baudos metimo), atkovotą ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus bei 2 naudingumo balus.
Brazilas į Eurolygą grįžo po septynerių metų pertraukos, o turnyre debiutavo dar 2006–2007 metų sezone, kai Badalonos „Joventut“ įžaidėjo pareigas dalinosi su tuomet šešiolikmečiu Ricky Rubio.
Dominuojantį pasirodymą surengė Mfiondu Kabengele – 31 minutė, 18 taškų (6/10 dvitaškių, 2/6 tritaškių), 18 atkovotų kamuolių, rezultatyvus perdavimas, blokas, 3 klaidos, 4 pražangos ir 25 naudingumo balai.
Po krepšiais šeimininkavo visa Dubajaus komanda, kovą dėl kamuolių laimėjusi net 50:32.
Tornike Shengelia tapo devintuoju žaidėju Eurolygos istorijoje, kuriam pavyko pasiekti 4 tūkstančių karjeros taškų ribą.
Pagrindiniu rungtynių teisėju buvo Gytis Vilius, jam talkino Michele Rossi ir Sergio Manuelis. Dubajuje apsilankė vienas žymiausių futbolo trenerių Pepas Guardiola.
Special visit 👀 Pep Guardiola courtside in Dubai! #EveryGameMatters https://t.co/XXTPy16x9f— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026
Dvigubą savaitę „Dubai“ užbaigs Kipre, kur lankys Tel Avivo „Maccabi“ (3/8), „Anadolu Efes“ namie priims Vilerbano ASVEL (4/7).
„Anadolu Efes“: Matthew Strazelis 20 (5/7 tritaškių, 5 rez. perd.), Dario Šaričius 15 (4 atk. kam.), P.J.Dozieris 10 (1/8 dvitaškių, 7 atk. kam.), Collinas Malcolmas 9.
„Dubai“: Mfiondu Kabengele 18 (18 atk. kam.), Džananas Musa 14 (6 atk. kam., 7 rez. perd.), Dwayne'as Baconas 13 (0/3 tritaškių), Filipas Petruševas 10 (4 atk. kam.), Tornike Shengelia 9 (4 atk. kam.).
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