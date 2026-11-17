Per pirmą pusę žalgiriečiai praleido 57 taškus, o atsakomybę dėl to po rungtynių prisiėmė vyr. treneris Tomas Masiulis.
„Sveikinimai mūsų sirgaliams ir žaidėjams su šia sudėtinga pergale. Manau kad abi komandos nusipelnė laimėti. Pradžioje nežaidėme gerai gynyboje, bet daug jų taškų buvo man dėl pasirinkto plano. Išlikome iki pabaigos ir pasiekėme pergalę“, – sakė T.Masiulis.
„Gynyba. Kažkur rizikavome, jie įmetė. Tą pasyvią gynybą, kur rizikavome... Tą turiu omenyje, kad man įmetė, – savo mintį pratęsė T.Masiulis. – Aišku, daug klaidų padarėme, galėjome kitų metimų nuimti. Visada sakau, kad laimime rungtynes, bet nežaidžiame solidžiai. Rimtos komandos smarkiai baus, kaip treneriui, norisi greitesnio progreso. Šiandien laimėjome puolimu.“
– Kada sužinojote apie Autino Wiley nežaidimą?
– Tik prieš pat rungtynes. Jis buvo dvyliktuke, pamatėme, kad nedaro apšilimo ir supratome, jog nežais.
– Kas pabaigoje lėmė pergalę?
– Pabaigose – mažiau taktikų, daugiau individualaus meistriškumo. Carsenas parodė, dėl ko jį turime. Keli metimai buvo skuboti, bet pabaigoje buvo labai solidus, ėmėsi iniciatyvos. Jis bando daryti tai, ką norime.
– Sezono pradžioje Carsenas buvo kritikuojamas dėl metimų selekcijos. Kiek jis čia patobulėjo?
– Jų procentas yra apie 40. Jei jis tiek meta, tegu tada meta. Jei tritaškiai būtų 20 procentų, tada galėtume kažką sakyti. Mes žinome, kad jis yra tokio stiliaus žaidėjas. Jis bando prie mūsų taikytis, kiti žaidėjai irgi turi žinoti, kad tokių metimų bus. Jis nori žaisti laiminčioje komandoje, su juo šnekame ir jis jau yra įrodęs, kad Eurolygoje gali mesti 20 taškų. Dabar jam reikia įrodyti, kad gali gintis ir žaisti laiminčioje komandoje. Visko iš jo negaliu atimti.
– Po pirmų 6 turų „Žalgiris“ turėjo dvi pergales. Laimėjote šešerių rungtynių atkarpą. Kaip žiūrite į šią atkarpą?
– Kaip treneris, jaučiu, kad galime žymiai geriau. Tą sakau ir žaidėjams. Laimime, bet galime geriau. Pergalės tikrai yra svarbu, bet pasikartosiu – kiekvienos rungtynės man yra lemiamos. Turiu paruošti komandą kuo geriau, o jūs jau čia sprendžiate, kada gerai, o kada jau vainiką uždėti. Suprantu, kad po dviejų savaičių būsiu blogiausias. Čia tokia realybė yra Lietuvoje. Nėra smagu, bet žinau, kur atėjau ir žinau, kas čia laukia.
– Kaip norėtumėte pakeisti tą realybę?
– Jūs dirbate savo darbą. Kartais šnekate keistai, kai nebuvote viduje ir kaip turi būti. Gal per daug aš čia kalbu, bet tikrai kartais yra skaudu. Skaudžiausia, kad yra formuojama nuomonė kitiems. Aš suprantu, kad prie stalo gali kalbėti, bet prieš kitus... Vėlgi, suprantu, kad norite pasisakyti. Bet jei nematėte, kaip vyksta, o nurodinėjate, ką daryti... Atrodo keistai.
– Aktuali rinktinės tema. Ar įmanoma suderinti rinktinės rungtynes Klaipėdoje su Eurolyga?
– Kažkiek įmanoma. Bendraujame su Dainiumi Adomaičiu. Normalus pokalbis. Mes norime padėti, jie mus supranta, mes juos. Daug priklauso nuo žaidėjų. Jei jie yra pasiruošę, manau, kad padėsime. Matėte sąrašą. Bet iš Madrido parskridus, neįsivaizduoju, kaip tai turėtų įvykti. Kitas rungtynes – kas norės, tas padės. Dar dvejos rungtynės laukia, gali viskas pasikeisti.
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