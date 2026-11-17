Milane žalgiriečiai vos neiššvaistė užtikrintos persvaros, o taškų lenktynes prieš Miuncheno „Bayern“ (3/9) laimėjo tik po pratęsimo – 117:114.
Pratęsimą išplėšęs Carsenas Edwardsas sužaidė geriausią savo mačą „Žalgiryje“ – 29 minutės, 32 taškai (9/13 dvitaškių, 4/11 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovoti, 3 prarasti ir perimtas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai, 4 pražangos ir 21 naudingumo balas.
Amerikietis buvo arti savo karjeros rekordo, kurį pernai užfiksavo suversdamas 36 taškus.
Po rungtynių mačo herojų gausiai apsupę žurnalistai gretimoje kėdėje užblokavo Dustiną Slevą, kuris kantriai klausėsi abiejų pusių ir sumušė su gynėju rankomis išgirdęs komplimentą sau.
C.Edwardsas po įspūdingų rungtynių netryško emocijomis, nesureikšmindamas nei nuveikto darbo, nei savo vaidmens komandoje.
„Jie turi daug vyrukų, kurie gali mesti, daugelis labai gerai rinko taškus. Svarbiausia buvo sustabdyti kelias jų atakas“, – teigė gynėjas.
– Labiausiai pašėlusios Eurolygos rungtynės, kuriose jums teko dalyvauti?
– Žinoma. Smagi aplinka, ačiū gerbėjams. Mėgaujuosi visais mačais.
– Didžiąją rungtynių dalį „Bayern“ pirmavo, kaip jums pavyko nepalūžti?
– Išlikome kartu. Treneriai pasakė kelis dalykus, bet svarbu buvo ir tai, kad žaidėjų susibūrimuose raginome vieni kitus išlikti kartu. Reikia kautis ir užbaigti rungtynes, kad ir koks būtų rezultatas. Daugelis žaidėjų pasitempė ir leido mums tai įgyvendinti.
– Koks buvo paskutinės atakos planas, kai išlyginote rezultatą ketvirtojo kėlinio pabaigoje?
– Man tiesiog reikėjo pelnyti taškus arba rasti laisvą žaidėją. Didesnį pranašumą turėjau verždamasis link krepšio ir sugebėjau pataikyti.
– Kaip matėte paskutinę varžovų ataką, kai Dustinas Sleva blokavo metimą?
– Kritinis momentas, bet manęs tai jau nestebina. Jis yra mūsų „klijų“ vyrukas, tokie momentai išlaiko mus kartu, bet ir padeda išsilaikyti rungtynėse. Tai nestebina, bet labai svarbus momentas.
– Pratęsime jautėte, kad momentinis pranašumas yra jūsų pusėje?
– Kaip ir sakiau anksčiau, gerbėjai laikė mūsų užnugarį. Sugebėjome pratęsti rungtynes ir turėjome gerbėjus su savimi, bet kai žaidi prieš vyrukus, kurie pataiko taip, kaip „Bayern“, rungtynės niekada nėra baigtos.
– Ketvirtame kėlinyje ir pratęsime surinkote 17 taškų. Šioje komandoje jūsų darbas yra atlikti lemiamus metimus?
– Nepasakyčiau. Tiesiog dirbu savo darbą, darau tai, ko iš manęs prašoma. Turime daug metikų, kiti vyrukai taip pat kūrė svarbius momentus. Nemanau, kad tai yra mano darbas. Darau tai, ko iš manęs prašo.
– Vienas iš pirmųjų kartų, kai užvedinėjote „Green White Boys“. Kokį ryšį jaučiate su klubo bendruomene ir kaip jaučiatės ateidamas į areną?
– Puiki patirtis. Turiu galimybe žaisti su šiais vyrukais ir prieš tokius gerbėjus. Viskas yra puiku.
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