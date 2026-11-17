Pirmajame rate uteniškiai buvo iškovoję sunkią pergalę Italijoje – 76:75.
Uteniškiai geriau pradėjo rungtynes ir po Justo Furmanavičiaus metimo pirmavo 15:8. Persvara ėmė augti, baudas susimetė Emmanuelis Nzekwesi, o dvitaškį pridėjo Chase‘as Hunteris – 23:12. Tiesa, jau iki kėlinio pabaigos „Una Hotels“ priartėjo – 21:25.
Gerą atkarpą svečiai tęsė, J.T.Thoro dėka rezultatą persvėrę – 37:34. Kėlinys toliau klostėsi labai lygiai, o panašus scenarijus liko ir po pertraukos. Vos tik „Una Hotels“ išsiveržė į priekį (63:62), baudų metimais uteniškiai atsakydavo, o Paulius Valinskas grąžino trapią persvarą savo ekipai – 74:73.
Viskas sprendėsi per paskutines 10 minučių. Šį tritaškiu pradėjo Jaylenas Barfordas, o J.T.Thoras suteikė Italijos komandai dviženklę persvarą – 84:74. Uteniškių situacija tapo komplikuota ir priartėti jiems sekėsi sunkiai. Emmanuelis Nzekwesi ir Ch.Hunteris bandė mažinti deficitą (81:88), tačiau iškart sulaukė atsako – 93:83. Toks skirtumas tapo nebeįveikiamas šeimininkams.
Likus 44 sek. P.Valinskas stojo mesti svarbių baudų, tačiau tikslą pasiekė tik viena iš trijų (92:100), o intrigą galutinai naikino Riccardo Visconti.
„Juventus“: Paulius Valinskas 20, Emmanuelis Nzekwesi 14 (14 atk. kam.), Chase‘as Hunteris 13, Justas Furmanavičius 11.
„Una Hotels“: J.T.Thoras 31, Jaylenas Barfordas 20, Riccardo Visconti ir Troy‘us Caupainas – po 15.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.