Sugrįžimo proga buvusį „Ryto“ įžaidėją pakalbino „1-ON-1“ laidų ciklo vedėjas Paulius Ambrazevičius, su kuriuo S. Smithas prisiminė istorinį triumfą FIBA Čempionų lygoje, 2022 metų Lietuvos čempionų titulą, ypatingą ryšį su Vilniumi ir dabartinį karjeros etapą Italijoje.
Pokalbyje amerikietis atvirai pasakojo apie emocijas po triumfo Badalonoje, „B Tribūnos“ jam skirtą piešinį Vilniuje, mintis apie karjeros pabaigą bei nepamirštamą LKL finalo seriją su Panevėžio „Lietkabeliu“.
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Istorinis triumfas Badalonoje ir ypatingas ryšys su Vilniumi
Praėjusių metų gegužės pradžia S. Smitho karjeroje visam laikui išliks ypatinga. Badalonoje vykusiame FIBA Čempionų lygos finale amerikietis prisidėjo prie istorinio „Ryto“ triumfo, o lemiamose rungtynėse buvo arti trigubo dublio – pelnė 11 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Prisimindamas pirmąsias dienas po iškovoto trofėjaus, gynėjas neslėpė, kad tai buvo vienos įsimintiniausių jo karjeros akimirkų.
„Aišku, gyvenimas pasikeitė. Buvo didžiulė šventė, jausmas buvo nuostabus. Pasiekėme kai ką įspūdingo, skrajojome padebesiais. Mes to nusipelnėme. Tai buvo puikus laikas ir mėgavomės kiekviena jo akimirka“, – prisiminė S. Smithas.
Istorinis triumfas dar labiau sustiprino amerikiečio ryšį su sostinės klubu ir jo sirgaliais. Vienu ryškiausių šio ryšio simbolių tapo „B Tribūnos“ iniciatyva Vilniuje atsiradęs krepšininkui skirtas piešinys.
Nors sugrįžęs į Lietuvos sostinę S. Smithas jo dar nebuvo spėjęs pamatyti savo akimis, amerikietis patikino, kad tą pačią dieną ketina ten apsilankyti.
„Jausmas nuostabus. Čia tiesiog namai – tai tik dar kartą parodo, kad miestas mane myli lygiai taip pat, kaip aš myliu jį. Šis miestas, viskas čia man yra tokie pat namai, kaip ir visiems kitiems“, – kalbėjo gynėjas.
Nepamirštamas 2022 metų LKL finalas
Pokalbio metu S. Smithas taip pat sugrįžo į 2022-uosius, kai kartu su „Rytu“ nutraukė ilgai trukusį klubo laukimą ir iškovojo Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą.
Amerikietis prisiminė, kad visai neseniai socialiniuose tinkluose dar kartą stebėjo lemiamų finalo rungtynių su Panevėžio „Lietkabeliu“ įrašą. Nors pats tą vakarą nepasižymėjo itin taikliu metimu, rungtynių svarba ir jų scenarijus įsirėžė į atmintį visam gyvenimui.
„Tose rungtynėse pataikiau gal 3 metimus iš 11, bet pačią tų rungtynių svarbą prisiminsiu visada. Visą tų rungtynių scenarijų. Tai, kaip Ivanas Buva nežaidė visoje serijoje, bet sugrįžo ir padėjo mums viską užbaigti. Man tai buvo tiesiog neįtikėtinas pirmasis čempionų titulas žaidžiant užsienyje. Tai – nepamirštama“, – pasakojo S. Smithas.
Noras likti Vilniuje ir mintys apie karjeros pabaigą
Pokalbio metu S. Smithas atskleidė, kad dar prieš antrą kartą prisijungdamas prie „Ryto“ buvo pradėjęs svarstyti apie profesionalo karjeros pabaigą. Ilgainiui susikaupęs nuovargis ir Europos krepšinio rinkos iššūkiai vertė amerikietį abejoti savo ateitimi aikštelėje.
Vis dėlto sugrįžimas į Vilnių tapo savotišku gynėjo karjeros atgimimu. Giedriaus Žibėno treniruojamoje komandoje S. Smithas vėl atrado žaidimo džiaugsmą, o sezoną vainikavo istorinis triumfas FIBA Čempionų lygoje.
„Pirmoji mano mintis, atvirai pasakius, buvo ta, kad norėjau dar pažaisti pas Giedrių. Nes čia mano karjera vėl pasisuko kita linkme ir grįžau ten, kur ir turėjau būti. Buvo didžiulis džiaugsmas laimėti čempionatą, džiaugsmas žaisti jo komandoje. Ir, žinoma, dar didesnis džiaugsmas žaisti „Ryte“ – dėl organizacijos ir sirgalių“, – atviravo amerikietis.
Po praėjusio sezono pabaigos S. Smithas nusprendė sugrįžti į gimtinę ir skirti laiko sveikatos problemoms spręsti. Pasak krepšininko, po sezono jį kamavo viso kūno skausmai, o ypač didelį diskomfortą kėlė abiejų kojų Achilo sausgyslės.
Gynėjas pripažino, kad maždaug mėnesį apskritai stengėsi negalvoti apie krepšinį ir visą dėmesį skyrė poilsiui bei atsigavimui.
Naujas etapas Italijoje ir „Ryto“ sirgalių ilgesys
Šį sezoną S. Smithas pradėjo Emilijos Redžo „Reggiana“ klube, tačiau kol kas amerikiečio galimybes aikštelėje riboja trauma. Dėl kaulo sumušimo gynėjas nežaidžia jau tris savaites, todėl naujojoje komandoje spėjo sužaisti vos keletą rungtynių.
Nepaisant to, krepšininkas džiaugėsi šiltu priėmimu Italijoje ir komandos draugais, tačiau neslėpė, kad po Vilniuje praleisto laikotarpio priprasti prie naujos aplinkos nėra paprasta.
„Miestas mane priėmė puikiai. Ten iš tiesų labai gražu, nors, žinoma, reikia laiko apsiprasti. Visgi išvykus iš Vilniaus ir nuvykus ten, pats supranti, kad turi tam tikrą kartelę, kurią privalai pateisinti“, – teigė S. Smithas.
Kalbėdamas apie dabartinį karjeros etapą, amerikietis pabrėžė pasitikėjimą komandos draugais ir treneriu, tačiau pripažino, kad viena didžiausių jo svajonių išlieka galimybė dar kartą pajusti „Ryto“ sirgalių kuriamą atmosferą.
„Labai norėčiau dar bent kartą išvysti šiuos „Ryto“ sirgalius. Tas žaidimo džiaugsmas, kurį jie dovanoja… Jie sukuria neįtikėtiną atmosferą – nesvarbu, ar išvykoje, ar čia, sugrįžus į Vilnių. Labai norėčiau dar vieną kartą pajusti tą energiją šiame sezone“, – sakė gynėjas.
Pokalbio pabaigoje buvęs „Ryto“ įžaidėjas perdavė šiltus linkėjimus visai sostinės klubo bendruomenei ir užsiminė, kad dabartinis apsilankymas Vilniuje tikrai gali būti ne paskutinis.
„Linkėjimai visiems „Ryto“ sirgaliams ir visiems čia esantiems, kurių galbūt neturėsiu galimybės pamatyti. Myliu jus, bičiuliai, ir tikiuosi pasimatyti. Turbūt kartą Italijoje, o paskui vėl sugrįšiu čia. Tiesiog palikime šią mintį ore“, – šypsodamasis pokalbį užbaigė S. Smithas.
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