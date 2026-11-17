Legendinio Portugalijos klubo barjerą pasitinkančių žalgiriečių komandos kapitonas Justinas Zagurskas prieš laukiančią akistatą dalijosi mintimis apie komandos nusiteikimą ir pasiruošimą dvikovai.
„Žaisime prieš salės futbolo gigantą, o prieš tokias komandas yra visada malonu žaisti. Jau turime patirties prieš tokias komandas kaip „FC Barcelona“ ar Madrido „Inter FS“, todėl bus vėl smagu pasitikrinti jėgas prieš tituluotus varžovus“, – tikino J.Zagurskas.
Didžioji dalis „Kauno Žalgirio“ lietuvių žaidėjų praėjusią savaitę, atstovaudami Lietuvos rinktinei, išbandė jėgas ir su kitu tituluotu varžovu – Kroatijos rinktine. Lietuviai, garbingai priešinęsi kroatams (1:3), anot J.Zagursko, su tokiu pat nusiteikimu eis kovoti ir su „Benfica“.
„Neseniai, atstovaudami Lietuvos rinktinei, žaidėme prieš Kroatiją, kuri tapo Europos čempionato prizininke. Įrodėme, kad galime kovoti su tokio lygio varžovais, – tvirtino salės futbolininkas. – Jeigu turi paruoštą planą, svarbiausia jį išpildyti žaidžiant drąsiai. Mums treneris yra sakęs, kad tokio lygio klubai, kaip „Benfica“, per treniruotes daro tuos pačius dalykus. Aišku, tik su didesniu intensyvumu, todėl iš mūsų pusės būsimose rungtynėse reiks didžiulės koncentracijos.“
„Kauno Žalgirio“ futbolininkai lietuviai, skirtingai, nei komandos užsieniečiai ar „Benficos“ žaidėjai, turi ir kitus darbus, kuriuos dirba dienos metu. Vakarais komanda susirenka į treniruotes ir ten atiduoda visas jėgas. Kaip pasakojo J.Zagurskas, vyriausiasis žalgiriečių treneris Dentinho vertina savo auklėtinių atsidavimą ir aistrą salės futbolui.
„Žinoma, kad mūsų situacijos komandose skiriasi. Mūsų vietiniai, lietuviai, žaidėjai dienomis dirba kitus darbus. Pavyzdžiui, aš esu fizinio ugdymo mokytojas, kiti dirba vaikų futbolo treneriais. Kai kas dirba ir statybų sektoriuje. Dažniausiai susirenkame po darbų į treniruotes. Toks ir didžiausias skirtumas nuo Europos klubų grandų žaidėjų, – aiškino patyręs žaidėjas. – Treneris labai akcentuoja mūsų atsidavimą salės futbolui ir mums reiškia didžiulę pagarbą, kad po darbų susirenkame į treniruotes. Žinoma, turime ir paprastesnių treniruočių, norėdami išlaikyti jėgų rezervus, tačiau iš visų jėgų stengiamės ir dirbame.“
„Prieš 8 val. ryte iškeliauju iš namų, į automobilį susidedu visus reikmenis treniruotei ir namo grįžtu apie 23 val., bet taip jau yra – stengiesi ir atiduoti visas jėgas, jeigu nori pasiekti rezultatą“, – pridėjo futbolininkas.
Žalgiriečiai kelią UEFA salės futbolo Čempionų lygos atkrintamųjų etapo link pradėjo nuo pagrindinio B grupių etapo varžybų, vykusių spalio 27–30 dienomis. Lietuviai 7-oje grupėje privalėjo užimti pirmąją vietą kovodami su Armėnijos, Graikijos ir Liuksemburgo klubais.
Būtent paskutinėse grupės etapo rungtynėse, kovodami su Liuksemburgo „Differdange 03“ klubu žalgiriečiai iškovojo pergalę 7:4 ir žengė į kitą etapą kaip geriausia grupės komanda.
„Mūsų komanda yra nemažai pasikeitusi po praėjusio sezono, tačiau kolektyvas greitai sulipo ir nėra jokios atskirties tarp lietuvių ir užsieniečių. Turime individualiai stiprių žaidėjų, gerai sulipome. Tai pajautėme atrankiniame turnyre Liuksemburge, kur pirmą kartą su „Kauno Žalgirio“ vardu patekome tarp stipriausių 16 turnyro komandų. Tai prideda dar didesnės motyvacijos. Šiais metais ir buvo tikslas patekti tarp elito“, – mintimis dalijosi J.Zarguskas.
Anot J.Zagursko, „Kauno Žalgiris“ turi aišku šio sezono braižą – tai į puolimą orientuota komanda, nebandanti užsidaryti savo aikštės pusėje.
„Stengiamės žaisti atakuojantį futbolą, kuo daugiau būti su kamuoliu. Prisitaikome ir prie varžovų, analizuodami jų sudėtį. Pavyzdžiui, atrankiniame turnyre žaidėme prieš puolamojo plano Armėnijos čempionų komandą, bet ir patys nestatėme aikštėje autobuso ir bandėme atakuoti“, – pasakojo J.Zagurskas.
Kokie žalgiriečiai tikslai prieš aštuntfinalio akistatą su „Benfica“? J.Zagurskas tikina, komanda nusiteikusi pademonstruoti viską, ką gali.
„Žiūrime į situaciją realistiškai. Aišku, kad favoritais bus laikoma „Benfica“, bet ruošimės ir eisime duoti kovą“, – kalbėjo komandos kapitonas.
Pirmąsias rungtynes su „Benfica“ žalgiriečiai žais lapkričio 23-ąją Kauno sporto halėje nuo 19 val. Bilietus į rungtynes įsigyti galima čia.
Atsakomosios komandų rungtynės Lisabonoje vyks gruodžio 4-ąją.
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